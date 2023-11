以軍坦克開進約旦河西岸！無人機狂轟當街槍戰　18巴勒斯坦人死亡

▲以軍與巴勒斯坦民眾9日在約旦河西岸爆發衝突,造成18名巴勒斯坦人死亡。(圖/CFP)

記者葉睿涵/編譯

以色列國防軍9日再向約旦河西岸城市哲寧(Jenin)發動襲擊,並與當地的槍手展開了近幾個月以來最嚴重的衝突,造成14人死亡。事後,巴勒斯坦衛生部透露,當地還有另外4名巴勒斯坦人在另一起事件中被以軍殺害。

據路透社報導,以色列透露,軍方9日在哲寧展開反恐行動,使用無人機對一群武裝分子進行打擊,並在槍戰中擊斃了多名武裝分子。以軍聲稱,他們在突襲行動中繳獲大量槍支與彈藥,並逮捕了20人。

During gun battles between Hamas members in Jenin and the IDF, the local Arab medic takes the gun from one Hamas terrorist who was shot and gives it immediately to the one who is alive so he can kill Israeli soldiers. All the while, they shout, “Allahu Akbar”. #IsraelAtWar… pic.twitter.com/6xCZpN8tVg