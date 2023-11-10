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以軍坦克開進約旦河西岸！無人機狂轟當街槍戰　18巴勒斯坦人死亡

▲▼約旦河西岸爆發衝突。（圖／CFP）

▲以軍與巴勒斯坦民眾9日在約旦河西岸爆發衝突，造成18名巴勒斯坦人死亡。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍9日再向約旦河西岸城市哲寧（Jenin）發動襲擊，並與當地的槍手展開了近幾個月以來最嚴重的衝突，造成14人死亡。事後，巴勒斯坦衛生部透露，當地還有另外4名巴勒斯坦人在另一起事件中被以軍殺害。

據路透社報導，以色列透露，軍方9日在哲寧展開反恐行動，使用無人機對一群武裝分子進行打擊，並在槍戰中擊斃了多名武裝分子。以軍聲稱，他們在突襲行動中繳獲大量槍支與彈藥，並逮捕了20人。

目擊者表示，哲寧和靠近難民營的街道上駐紮著數百名裝備精良的武裝分子，而以軍與他們發生衝突後，槍聲維持了數小時。法新社的記者也目睹這座城市在當天冒出黑煙，爆炸聲和槍響此起彼落，此外還有一名中彈的武裝人士躺在地上，另一人用傷者的槍開槍。

巴勒斯坦通訊社瓦法指出，以軍用裝甲推土機摧毀了哲寧多處街道和基礎設施，並向包括救護車在內的移動物體開火，同時還有以軍軍機在哲寧上空密集飛行。當地居民聲稱，這起突襲行動至少涵蓋了2次無人機攻擊。

BBC認為，這是哲寧近來發生的最致命衝突之一，據信至少造成了20人受傷。而巴勒斯坦衛生部指出，當天約旦河西岸共有18名巴勒斯坦人與以色列軍警發生衝突後喪命，死者中有一名15歲男孩。

聯合國數據顯示，今年已有400多名巴勒斯坦人在西岸被以色列軍隊或定居者殺害。這是當地自聯合國在2005年開始記錄巴勒斯坦人的死亡數以來，死亡人數最多的一次。報導稱，約旦河西岸不斷上升的死亡人數引發人們擔憂，當地可能隨著加薩衝突持續而失控。

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