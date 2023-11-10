以軍坦克開進約旦河西岸！無人機狂轟當街槍戰　18巴勒斯坦人死亡

▲以軍與巴勒斯坦民眾9日在約旦河西岸爆發衝突，造成18名巴勒斯坦人死亡。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

以色列國防軍9日再向約旦河西岸城市哲寧（Jenin）發動襲擊，並與當地的槍手展開了近幾個月以來最嚴重的衝突，造成14人死亡。事後，巴勒斯坦衛生部透露，當地還有另外4名巴勒斯坦人在另一起事件中被以軍殺害。

據路透社報導，以色列透露，軍方9日在哲寧展開反恐行動，使用無人機對一群武裝分子進行打擊，並在槍戰中擊斃了多名武裝分子。以軍聲稱，他們在突襲行動中繳獲大量槍支與彈藥，並逮捕了20人。

During gun battles between Hamas members in Jenin and the IDF, the local Arab medic takes the gun from one Hamas terrorist who was shot and gives it immediately to the one who is alive so he can kill Israeli soldiers. All the while, they shout, “Allahu Akbar”. #IsraelAtWar… pic.twitter.com/6xCZpN8tVg — The Jewish Voice (@JewishVoice) November 9, 2023

目擊者表示，哲寧和靠近難民營的街道上駐紮著數百名裝備精良的武裝分子，而以軍與他們發生衝突後，槍聲維持了數小時。法新社的記者也目睹這座城市在當天冒出黑煙，爆炸聲和槍響此起彼落，此外還有一名中彈的武裝人士躺在地上，另一人用傷者的槍開槍。

巴勒斯坦通訊社瓦法指出，以軍用裝甲推土機摧毀了哲寧多處街道和基礎設施，並向包括救護車在內的移動物體開火，同時還有以軍軍機在哲寧上空密集飛行。當地居民聲稱，這起突襲行動至少涵蓋了2次無人機攻擊。

Scenes from the ongoing Israeli occupation's military raid into Jenin in the occupied West Bank, which has so far resulted in the murder of at least 10 Palestinians. pic.twitter.com/DVKjDWLv5v — Wafa News Agency - English (@WAFANewsEnglish) November 9, 2023

BBC認為，這是哲寧近來發生的最致命衝突之一，據信至少造成了20人受傷。而巴勒斯坦衛生部指出，當天約旦河西岸共有18名巴勒斯坦人與以色列軍警發生衝突後喪命，死者中有一名15歲男孩。

聯合國數據顯示，今年已有400多名巴勒斯坦人在西岸被以色列軍隊或定居者殺害。這是當地自聯合國在2005年開始記錄巴勒斯坦人的死亡數以來，死亡人數最多的一次。報導稱，約旦河西岸不斷上升的死亡人數引發人們擔憂，當地可能隨著加薩衝突持續而失控。