　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

環團封路抗議！77歲翁威脅讓路反被嗆「怎不開槍？」當場射殺2人

▲77歲駕駛達林頓（Kenneth Darlington）因不滿被擋路，憤而槍殺2名環團人士。（圖／翻攝自X）

▲77歲駕駛達林頓（Kenneth Darlington）因不滿被擋路，憤而槍殺2名環團人士。（圖／翻攝自X，下同）

記者閔文昱／綜合報導

巴拿馬政府日前與一家加拿大礦業公司達成協議，同意繼續營運中美洲最大的露天銅礦20年，此舉也引發當地環保人士不滿，紛紛走上街頭並封鎖道路。然而， 77歲的達林頓（Kenneth Darlington）近日開車時，發現被堵住去路，因此和環團人士爆發口角，甚至還拿出槍支威脅讓路，但對方不僅不讓，甚至還嗆聲「你怎麼不開槍？」最終釀成2死慘劇。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月7日，當天達林頓開車行駛在巴拿馬查姆（Chame）的泛美高速公路上，卻發現道路被環團人士設置路障，無法通行，於是他氣得向車裡其他乘客說了句「一切在今天結束」後，便下車與對方爆發爭執。

過程中，達林頓從口袋裡掏出一把手槍，並自行清除道路上的路障，而3名環團人士見狀後立即上前阻止，並挑釁道「你為什麼不開槍？」、「你要殺人嗎？」達林頓聽聞後回嗆「你想當第一個嗎？」並隨即開槍，其中有2名環團人士不幸中彈，一人當場死亡，另一人則是送醫後宣告不治。畫面全被一旁的電視媒體給拍下。

▲77歲駕駛達林頓（Kenneth Darlington）因不滿被擋路，憤而槍殺2名環團人士。（圖／翻攝自X）

案發後，達林頓獨自回到車上，起初有意離開現場，但被旁人勸阻，最終乖乖待在車內等待警方到來，並在9日下午被還押候審。2名死者的律師普利塞特（Eliécer Plicett）指出，達靈頓被指控謀殺和非法持有槍支，但因為已經高齡77歲，最多只會被判處軟禁而非入獄。達林頓將在15 日於巴拿馬城出庭接受審判。

事實上，達林頓是一名退休的美籍律師，但他過去就曾因被發現家中藏有AK-47 和 M-16等武器而被逮捕，最終法院認定屬於收藏品而被無罪釋放，另外他還曾因洗錢和逃稅罪被判處入獄17年。

ET快訊
聲援Joeman遭炎上！　阿滴發聲了
中國火箭飛過台灣上空！國防部「高度警戒」
韓國陷臭蟲危機！專家驚爆：台灣近五年已普遍出現　防治方法一次

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

環團封路抗議！77歲翁威脅讓路反被嗆「怎不開槍？」當場射殺2人

加薩死亡人數達到「1萬812人」　包含4412名孩童慘死

快訊／以色列同意「每天停火4小時」　讓平民逃出加薩

俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

颶風重創墨西哥！男嬰2天沒進食　女警現場脫裝備餵母乳

「戴手錶的女人」45億落槌　創畢卡索作品第2高價

美菲日韓軍演強化聯合戰力　近台灣島嶼等處登場

盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

小S主持魂話太多「麥被收走XD」　回歸演員...曝大S撂下狠話

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

手繪飲料造型在美甲上　展現細膩畫功完美還原

百萬網紅仲尼溺水身亡！享年34歲　「生日變忌日」老婆卡琳娜海灘痛哭

KID《玩很大》直撞鐵桿「掩面倒地」　痛到無法走...敬業喊：你們先錄完！

彰化「雨衣阿飄」破案了　他灌氫氣惡作劇！警開罰

2貓進房追打撞倒全身鏡！妹子伸大長腿及時神反應

需要擦防曬？中非混血網紅爆氣了　傷心曝「心儀的男生喜歡弟弟XD」

行員把10萬「踢進桌底」　郵局還原現場：警認證沒有刻意隱瞞

【阿嬤被巴蕊】叛逆黑貓：誰叫妳叫我不要吃太多^^

環團封路抗議！77歲翁威脅讓路反被嗆「怎不開槍？」當場射殺2人

加薩死亡人數達到「1萬812人」　包含4412名孩童慘死

快訊／以色列同意「每天停火4小時」　讓平民逃出加薩

俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

颶風重創墨西哥！男嬰2天沒進食　女警現場脫裝備餵母乳

「戴手錶的女人」45億落槌　創畢卡索作品第2高價

美菲日韓軍演強化聯合戰力　近台灣島嶼等處登場

盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

如日本水族館！Xpark冬日新造景11／11開逛　花朵變雪花、戶外點螢光

新北耶誕城住房免3千！凱達「贈零食組、體驗券」餐廳滿6千送6百

22歲工人遭「電扶梯吞噬」絞死　斷電檢查機器卻詭異啟動

當沖3年賠上20年人生！他分享賠600萬元畢業經歷：回去當上班族了

環團封路抗議！77歲翁威脅讓路反被嗆「怎不開槍？」當場射殺2人

花博11月周末狂歡！巴哈姆特站聚、Wirforce接力舉辦　神曲女王降臨

警局緝毒「抓到自己人」！基隆警認了買毒給線人　遭檢方聲押禁見

黴漿菌感染咳不停？營養師：多吃「5大食材」、蜂蜜也在內

快訊／台中東興市場「深夜大火」！民眾一度受困　消防緊急灌救

天丼買一送一！金子半之助登台9周年優惠只有8天

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

國際熱門新聞

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

床蝨入侵南韓　大學宿舍也淪陷

以色列同意「每天停火4小時」

手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛

實況主香港遭「壓牆猥褻」　噁男判決出爐

加薩死亡人數達到1萬812人

狼父把3親生女兒當性奴　性侵到懷孕

俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

陸女在日本「遭當街打死」！

狠父殘殺2子女！　16歲兒死前哀求「放過我」

仁川機場搬運工撬行李「2年偷9百萬財物」

韓前職棒選手赴日旅遊失態　飆罵「看X小」

女老師穿緊身褲　爸爸們眼睛直盯下半身

挺烏被徵召？俄網紅表演一半昏厥

更多熱門

相關新聞

環團稱「98%民眾支持禁塑膠袋」！籲早餐店、傳統市場等4場所納管

環團稱「98%民眾支持禁塑膠袋」！籲早餐店、傳統市場等4場所納管

看守台灣協會今（23日）公布民調，指近九成八民眾支持全面禁用一次用購物用塑膠袋，呼籲全面禁用購物用塑膠袋並搭配全面實施垃圾費隨袋徵收及兩袋合一。環境部指出，減少使用購物用塑膠袋是減塑政策推動的目標，會尊重及參考各界意見務實「分階段、分對象」漸次實施，將透過申請補助試辦經費，協助有意願縣市推動垃圾費隨袋徵收。

「小犬」颱風兇猛！8公路預警性封閉　封路路段一次查

「小犬」颱風兇猛！8公路預警性封閉　封路路段一次查

網友胡亂PO文指清境遭海葵重創封山

網友胡亂PO文指清境遭海葵重創封山

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

海葵暴風圈籠罩！11處公路路段預警性封閉

台24線三地門預警性封閉　入山管制

台24線三地門預警性封閉　入山管制

關鍵字：

環團封路Kenneth Darlington

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

祈錦鈅裸身呵護「寶寶趴胸前」！

晚上在家玩球勸不聽　樓下鄰怒砍一家3口

聲援Joeman釀退訂潮！　魚乾深夜道歉：絕對沒贊同

即／中國火箭飛過台灣上空！國防部高度警戒

法拉利姐收死亡威脅！本人不忍提告了

Cheap臉書直球回應3大爭議　

即／台中東興市場旁深夜大火！民眾一度受困

楊謹華「小腹隆起」被抓包：有好消息！　本人IG解答

曼谷機場地勤出包！長榮航空引擎被「撞破洞」　262旅客受影響

立冬後「12生肖」財運曝！屬牛有意外之財

即／4樓公寓頂加失火　消防員拉封鎖線灌救

他拿詭異娃娃進靈堂祭祀被趕　想復仇遭家屬圍毆

阿滴聲援Joeman慘遭炎上！被質疑「力挺犯罪」發聲了：給我很多反思

「TOYOTA全新休旅」預告11月見

更多

最夯影音

更多
小S主持魂話太多「麥被收走XD」　回歸演員...曝大S撂下狠話

小S主持魂話太多「麥被收走XD」　回歸演員...曝大S撂下狠話
女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

女捧138萬點完鈔少10萬　行員踢桌底...郵局：非蓄意

手繪飲料造型在美甲上　展現細膩畫功完美還原

手繪飲料造型在美甲上　展現細膩畫功完美還原

百萬網紅仲尼溺水身亡！享年34歲　「生日變忌日」老婆卡琳娜海灘痛哭

百萬網紅仲尼溺水身亡！享年34歲　「生日變忌日」老婆卡琳娜海灘痛哭

KID《玩很大》直撞鐵桿「掩面倒地」　痛到無法走...敬業喊：你們先錄完！

KID《玩很大》直撞鐵桿「掩面倒地」　痛到無法走...敬業喊：你們先錄完！

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面