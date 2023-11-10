環團封路抗議！77歲翁威脅讓路反被嗆「怎不開槍？」當場射殺2人

▲77歲駕駛達林頓（Kenneth Darlington）因不滿被擋路，憤而槍殺2名環團人士。（圖／翻攝自X，下同）

記者閔文昱／綜合報導

巴拿馬政府日前與一家加拿大礦業公司達成協議，同意繼續營運中美洲最大的露天銅礦20年，此舉也引發當地環保人士不滿，紛紛走上街頭並封鎖道路。然而， 77歲的達林頓（Kenneth Darlington）近日開車時，發現被堵住去路，因此和環團人士爆發口角，甚至還拿出槍支威脅讓路，但對方不僅不讓，甚至還嗆聲「你怎麼不開槍？」最終釀成2死慘劇。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月7日，當天達林頓開車行駛在巴拿馬查姆（Chame）的泛美高速公路上，卻發現道路被環團人士設置路障，無法通行，於是他氣得向車裡其他乘客說了句「一切在今天結束」後，便下車與對方爆發爭執。

This is Kenneth Darlington. He had enough. pic.twitter.com/lmgdRkTtPO — Ian Miles Cheong (@stillgray) November 9, 2023

過程中，達林頓從口袋裡掏出一把手槍，並自行清除道路上的路障，而3名環團人士見狀後立即上前阻止，並挑釁道「你為什麼不開槍？」、「你要殺人嗎？」達林頓聽聞後回嗆「你想當第一個嗎？」並隨即開槍，其中有2名環團人士不幸中彈，一人當場死亡，另一人則是送醫後宣告不治。畫面全被一旁的電視媒體給拍下。

案發後，達林頓獨自回到車上，起初有意離開現場，但被旁人勸阻，最終乖乖待在車內等待警方到來，並在9日下午被還押候審。2名死者的律師普利塞特（Eliécer Plicett）指出，達靈頓被指控謀殺和非法持有槍支，但因為已經高齡77歲，最多只會被判處軟禁而非入獄。達林頓將在15 日於巴拿馬城出庭接受審判。

事實上，達林頓是一名退休的美籍律師，但他過去就曾因被發現家中藏有AK-47 和 M-16等武器而被逮捕，最終法院認定屬於收藏品而被無罪釋放，另外他還曾因洗錢和逃稅罪被判處入獄17年。