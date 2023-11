環團封路抗議！77歲翁威脅讓路反被嗆「怎不開槍？」當場射殺2人

▲77歲駕駛達林頓(Kenneth Darlington)因不滿被擋路,憤而槍殺2名環團人士。(圖/翻攝自X,下同)

記者閔文昱/綜合報導

巴拿馬政府日前與一家加拿大礦業公司達成協議,同意繼續營運中美洲最大的露天銅礦20年,此舉也引發當地環保人士不滿,紛紛走上街頭並封鎖道路。然而, 77歲的達林頓(Kenneth Darlington)近日開車時,發現被堵住去路,因此和環團人士爆發口角,甚至還拿出槍支威脅讓路,但對方不僅不讓,甚至還嗆聲「你怎麼不開槍?」最終釀成2死慘劇。

綜合外媒報導,這起事件發生在本月7日,當天達林頓開車行駛在巴拿馬查姆(Chame)的泛美高速公路上,卻發現道路被環團人士設置路障,無法通行,於是他氣得向車裡其他乘客說了句「一切在今天結束」後,便下車與對方爆發爭執。

