俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

▲俄羅斯自家AI生成了普丁的不雅照片。（圖／翻攝自推特）



記者楊庭蒝／綜合報導

OpenAI 推出 AI 聊天機器人 ChatGPT 後，全球掀起了 AI 潮流，眾多企業紛紛投入自家 AI 的開發。然而，最近俄羅斯開發的生成式 AI「康定斯基（Kandinsky）」卻因一些不當生成的畫面引起爭議。有用戶輸入「裸體普丁」等關鍵字，康定斯基竟真的生成出一張詭異、扭曲的「普丁裸體圖」，激怒了克里姆林宮，開發者因此被當局帶走。

據《太陽報》報導，康定斯基不僅生成神似俄羅斯總統普丁的裸體圖，還在生成了配色錯誤的俄羅斯國旗，引發爭議。開發商俄羅斯聯邦儲蓄銀行行長格列夫解釋，已被檢察官辦公室傳喚，試圖改進康定斯基，刪除依關鍵字生成國家象徵的功能。

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生成裸露的普丁圖片後，開發人員被要求加強安全管理，刪除相關功能。俄羅斯聯邦儲蓄銀行與俄國搜索引擎Yandex高層遭檢方傳喚，理由是負面影響俄羅斯形象。雖然做了修改，但用戶仍可獲得普丁裸體圖。

這款名為康定斯基的AI聊天機器人是由俄羅斯聯邦儲蓄銀行開發。生成裸體普丁，卻分不清國旗顏色，令克里姆林宮大為光火。格列夫表示AI模型在創造力與準確性上降低12%，呼籲政府體諒他們在摸索階段。

然而，俄羅斯議員米羅諾夫（Sergei Mironov）批評這可能使俄國年輕一代不清楚國旗樣貌，認為聊天機器人似乎是基於對俄進行信息與心理戰的國家設計，目前格列夫可能還會面臨更多指控。