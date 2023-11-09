　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ MAY五月在香港地鐵站入口遭印度裔男子尾隨性騷。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓直播主「MAY五月」9月赴香港旅遊，直播中途一名印度裔男子假借問路搭訕，接著竟將她壓在牆上撫摸身體，過程全被鏡頭拍下，掀起網友怒火。犯人落網後承認犯下猥褻，9日被判處3個月徒刑。

綜合韓媒報導，MAY五月今年9月7日至11日前往香港，當地11日凌晨約12點在港鐵中環站準備搭車回飯店，這時犯嫌上前問路並提議共乘計程車，MAY五月拒絕共乘但主動表示願意帶他去搭地鐵，兩人便一起走向地鐵站，未料犯嫌突然伸出狼爪。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲▼ 犯嫌將她推到牆上猥褻。（圖／翻攝自X）

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

直播影片顯示，犯嫌走向車站途中突然伸手摟住MAY五月的肩膀，MAY五月趕緊甩開，並多次用英語開口制止，「請不要抓我的手臂」，但兩人走進車站後，犯嫌不顧MAY五月口中不斷拒絕，強行將她推到牆上，觸摸她的腹部靠近胸部位置，一度貼臉企圖強吻，幾秒鐘後MAY五月奮力掙脫，他才逃離現場。

案發當時MAY五月正在開實況，逾500名觀眾全程目睹，事後影片也在網路上瘋傳。根據《東網》，香港警方2天後將犯嫌逮捕到案，身分為印度裔廚師AMIT，持香港身分證，落網後承認自己就是影片中的男子，但聲稱當時酒醉，記憶不清。

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ MAY五月事後向香港警方陳述案情，犯嫌於案發2天後落網。（圖／翻攝自X）

AMIT被控犯下非禮，9日在法庭上認罪，但向法院求情稱他在家鄉育有3名未成年子女，因長子癱瘓使一家人難以團聚，而他孤身一人待在香港，加上兒子病情反覆，令他飽受壓力，當時受酒精影響犯案，如今感到後悔且羞恥，更因此失業，請求判處社會服務令。法官最終宣布，考量到案情嚴重，必須保護受害者安全，且AMIT的行為破壞香港聲譽，因此判處3個月監禁。

ET快訊
雙11機票下殺！「飛日本1611元起」　今晚8點開搶
《暗黑破壞神4》史低折扣來了！
「像一片青苔」價格上看1000萬！　金童鹿角蕨幼苗明現身台南
俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走
利菁做過「RK手術」要換眼角膜！醫曝關鍵原因：角膜變性了
45歲李蒨蓉生理期沒來超緊張！　驗孕出爐嗨喊「雙喜臨門」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

颶風重創墨西哥！男嬰2天沒進食　女警現場脫裝備餵母乳

「戴手錶的女人」45億落槌　創畢卡索作品第2高價

美菲日韓軍演強化聯合戰力　近台灣島嶼等處登場

盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

韓前職棒選手失態！日本旅遊裸胸飆國罵「看X小」　嗆獨島是我的

陸女在日本「遭當街打死」頭破血流！返家遭埋伏　2男嫌仍在逃

把女兒當性奴！父洩慾11年性侵到懷孕　阿姨一看少女肚子驚揭惡行

在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯

突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

2023必看動畫都在Disney+！　《天國大魔境》被讚「第1神作」

阿公分享炒高麗菜秘訣　獨家做法好粗又好看

Joeman、蕾菈夫婦　被警方帶走畫面曝

巫苡萱自爆分手..掩面拒談「怕會哭」　揪倪暄看台灣大賽：一起呼哈嗎？

李多慧台灣大賽應援初體驗　領軍23樂天女孩熱跳《TGIF》

問男友自己可愛的2部位　他回答下巴秀0求生慾XD

俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

颶風重創墨西哥！男嬰2天沒進食　女警現場脫裝備餵母乳

「戴手錶的女人」45億落槌　創畢卡索作品第2高價

美菲日韓軍演強化聯合戰力　近台灣島嶼等處登場

盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

韓前職棒選手失態！日本旅遊裸胸飆國罵「看X小」　嗆獨島是我的

陸女在日本「遭當街打死」頭破血流！返家遭埋伏　2男嫌仍在逃

把女兒當性奴！父洩慾11年性侵到懷孕　阿姨一看少女肚子驚揭惡行

香港中大畢典　2學生舉牌「收集意見」被帶離現場

喊話對岸「對等開放」陸客來台　陸委會：我們已準備好！

聲援Joeman釀退訂潮！　魚乾深夜道歉「未表達清楚」：絕對沒贊同

教你「禮貌地偷看時間」！梵克雅寶腕錶用按的　南台灣首店插旗高雄巨蛋

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

柯文哲提3「居冠民調」　侯辦酸：其中一家是柯御用民調

獨／梨山餐廳煮滷肉起火！助警器大響...老闆一看濃煙竄出急報案

嘉義醫院攜手婦女學苑　鼓勵女性定期篩檢遠離癌症

《暗黑破壞神4》史低折扣來了！上市未滿半年殺紅眼打6折

參賽家數創新高　台中十大伴手禮網路票選11／10開跑

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

國際熱門新聞

床蝨入侵南韓　大學宿舍也淪陷

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

仁川機場搬運工撬行李「2年偷9百萬財物」

手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛

哈瑪斯盯上女子輪流性侵　完事開槍爆頭

狠父殘殺2子女！　16歲兒死前哀求「放過我」

快訊／美證實：胡塞武裝擊落美軍MQ-9無人機

多數人都錯了！　龜甲萬專家曝「醬油保存」法

日本營養午餐「每人1隻松葉蟹」　學生超幸福

勒索安于晴　4泰警各判5年徒刑

被AI誤認是紙箱！南韓工人遭機器夾爪壓死

美國首度發現「吸血鬼病毒」寄生狀態曝

女老師穿緊身褲　爸爸們眼睛直盯下半身

去麥當勞不要做6件事！員工：自以為貼心

更多熱門

相關新聞

韓前職棒選手赴日旅遊失態　飆罵「看X小」

韓前職棒選手赴日旅遊失態　飆罵「看X小」

隨著新冠疫情結束後，許多南韓民眾選擇前往日本旅遊，將日本視為海外旅遊的首選。然而，一名前南韓職棒選手、前棒球國家代表隊選手卻在日本大阪醜態百出、讓其他南韓同胞感到顏面盡失，他不僅在大街酒醉裸著上半身，甚至對其他日本民眾口出惡言，還對日本人喊，「獨島是我的土地」。

陸女在日本「遭當街打死」！

陸女在日本「遭當街打死」！

「火山噴發」日本多了一座島！

「火山噴發」日本多了一座島！

譴責北韓軍援俄國　布林肯訪首爾會韓外長

譴責北韓軍援俄國　布林肯訪首爾會韓外長

文在寅中國夢落空！韓外交部電郵遭駭4.5GB

文在寅中國夢落空！韓外交部電郵遭駭4.5GB

關鍵字：

日韓要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

即／彰化「雨衣阿飄」破案了！警逮1男開罰

百萬網紅仲尼峇里島溺亡　「生日變忌日」妻海灘痛哭

獨／正妹捧138萬到郵局匯款　點完少10萬真相曝光

即／桃園火警原因曝！親家嬤點燃床墊釀2死

行員把10萬「踢進桌底」　郵局還原現場

祈錦鈅裸身呵護「寶寶趴胸前」！

台灣人超愛「用」！國民口頭禪讓陸網困惑了

最容易偷吃「職業」曝光！一票人出軌同事

阿喜脫了！出國解放比基尼

MEI MEI升格四寶媽！　孕肚照公開「這胎要做特別的事」

外國妹子狂推「1伴手禮」！網愣：台灣人很少吃

最新總統預測當選率公布！柯文哲僅排第3

陳子玄「老公正臉曝光」！煲愛2年李燕驚認：我老友

即／四方電巴董事長神隱　29輛巴士遭拖走

交往一年發現得HPV！她拒絕男友求歡超愧疚

更多

最夯影音

更多
在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯

在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯
突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

2023必看動畫都在Disney+！　《天國大魔境》被讚「第1神作」

2023必看動畫都在Disney+！　《天國大魔境》被讚「第1神作」

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面