韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

▲ MAY五月在香港地鐵站入口遭印度裔男子尾隨性騷。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓直播主「MAY五月」9月赴香港旅遊，直播中途一名印度裔男子假借問路搭訕，接著竟將她壓在牆上撫摸身體，過程全被鏡頭拍下，掀起網友怒火。犯人落網後承認犯下猥褻，9日被判處3個月徒刑。

綜合韓媒報導，MAY五月今年9月7日至11日前往香港，當地11日凌晨約12點在港鐵中環站準備搭車回飯店，這時犯嫌上前問路並提議共乘計程車，MAY五月拒絕共乘但主動表示願意帶他去搭地鐵，兩人便一起走向地鐵站，未料犯嫌突然伸出狼爪。

▲▼ 犯嫌將她推到牆上猥褻。（圖／翻攝自X）

直播影片顯示，犯嫌走向車站途中突然伸手摟住MAY五月的肩膀，MAY五月趕緊甩開，並多次用英語開口制止，「請不要抓我的手臂」，但兩人走進車站後，犯嫌不顧MAY五月口中不斷拒絕，強行將她推到牆上，觸摸她的腹部靠近胸部位置，一度貼臉企圖強吻，幾秒鐘後MAY五月奮力掙脫，他才逃離現場。

案發當時MAY五月正在開實況，逾500名觀眾全程目睹，事後影片也在網路上瘋傳。根據《東網》，香港警方2天後將犯嫌逮捕到案，身分為印度裔廚師AMIT，持香港身分證，落網後承認自己就是影片中的男子，但聲稱當時酒醉，記憶不清。

▲ MAY五月事後向香港警方陳述案情，犯嫌於案發2天後落網。（圖／翻攝自X）

AMIT被控犯下非禮，9日在法庭上認罪，但向法院求情稱他在家鄉育有3名未成年子女，因長子癱瘓使一家人難以團聚，而他孤身一人待在香港，加上兒子病情反覆，令他飽受壓力，當時受酒精影響犯案，如今感到後悔且羞恥，更因此失業，請求判處社會服務令。法官最終宣布，考量到案情嚴重，必須保護受害者安全，且AMIT的行為破壞香港聲譽，因此判處3個月監禁。