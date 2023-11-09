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美菲日韓軍演強化聯合戰力　近台灣島嶼等處登場

▲▼ 2022年美菲「海上戰士合作」開幕式。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為2022年美菲「海上戰士合作」開幕式。（示意圖／達志影像／美聯社）

中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電

美菲「海上戰士合作」演習今天開幕，聯合日本、韓國軍隊，2700多名軍人將在鄰近台灣的巴丹群島和近南海的巴拉旺島等菲律賓各戰略據點，展開近2週的演練。

菲律賓與美國、日本等盟邦近來強化國防合作，菲美兩國軍隊今天在馬尼拉為「海上戰士合作」（Kamandag）演習揭幕。

菲國陸戰隊表示，今天起到20日，菲律賓軍隊將與美軍第三陸戰遠征軍和第一陸戰遠征軍、日本陸上自衛隊及韓國陸戰隊展開能力強化訓練，聚焦於特種作戰、海岸防禦、人道援助和災害防救，以及化生放核（化學、生物、放射性、核子）防禦等戰術訓練，以加強多邊合作與聯合戰力，英國突擊隊則將派遣觀察員參加。

本次演習內容包括在三描禮士省（Zambales）海軍基地舉行兩棲突擊車主題專家交流、巴拉旺島（Palawan）舉行海防訓練、甲美地市（Cavite）桑格里角（Sangley Point）海軍基地舉行化生放核訓練，以及菲律賓北端的巴丹群島（Batanes）巴斯戈鎮（Basco）和呂宋島北方的北伊羅科斯省（Ilocos Norte）巴瑞德斯（Paredes）航空站舉行衛生勤務支援演練等。

巴丹群島位於菲律賓北端，與台灣最近的距離僅98公里。台海情勢緊張下，此處已成為菲國重要戰略據點。

菲律賓陸戰隊司令羅哈斯（Arturo G. Rojas）致詞表示：「藉由匯聚2000多名人員參與今年的演習，我們堅定地決心確保我們的軍隊始終就緒、有能力、準備好應對任何挑戰。」

他表示：「這次演習將加強我們的區域戰備狀態，有助於營造安全穩定的環境。」

羅哈斯說：「我們展現我們並肩工作以實現共同目標的能力。我們共同向世界，尤其是那些可能試圖破壞和平的人發出強有力的訊息：我們的夥伴關係牢不可破，我們的決心不屈不撓，我們對保衛我們國家的承諾始終堅定不移。」

菲律賓海軍司令阿達奇（Toribio Adaci）致詞表示，這次預計將有超過2700名軍人，涵蓋菲國各主要軍種，齊聚於菲律賓從北到南的據點進行聯合訓練與演習。

他指出，菲律賓海軍必須積極參與這類訓練，以提升和發展戰力，實現成為現代化、具備多能力的海軍部隊的遠景。

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