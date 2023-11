挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

▲米納耶夫接到兵單之後,在舞台上昏厥。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

俄羅斯TikTok網紅米納耶夫(Ivan Minayev)日前發布影片,被認為公開支持烏克蘭,隨即於6日收到入伍令。未料,他在隔天登台表演時,竟突然情緒失控,在觀眾與粉絲面前,當場昏厥倒地。

BBC報導,米納耶夫網路暱稱「Xolidayboy」,熱愛打扮、化妝、擦指甲油,與絕大多數俄羅斯男性相當不同。他前往俄南城市斯達夫波爾(Stavropol)表演時,突然在當地機場收到兵單,隔日演出途中,就在台上失去意識,幸好送醫後情況並不嚴重。

A Russian TikTok star appeared to collapse on stage after being handed a summons to join the army.



Xolidayboy, real name Ivan Minayev, was handed the papers at a southern Russian airport on Monday.pic.twitter.com/UGBKWln8PV