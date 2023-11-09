挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

▲米納耶夫接到兵單之後，在舞台上昏厥。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

俄羅斯TikTok網紅米納耶夫（Ivan Minayev）日前發布影片，被認為公開支持烏克蘭，隨即於6日收到入伍令。未料，他在隔天登台表演時，竟突然情緒失控，在觀眾與粉絲面前，當場昏厥倒地。

BBC報導，米納耶夫網路暱稱「Xolidayboy」，熱愛打扮、化妝、擦指甲油，與絕大多數俄羅斯男性相當不同。他前往俄南城市斯達夫波爾（Stavropol）表演時，突然在當地機場收到兵單，隔日演出途中，就在台上失去意識，幸好送醫後情況並不嚴重。

Russie : Le musicien Xolidayboy (Ivan Mineev) a fait un malaise lors d'un concert à Stavropol. La veille, une convocation au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire lui avait été remise à son arrivée à l'aéroport de Minvod.



Il est la cible des z-militants. pic.twitter.com/jDphiXBrM9 — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) November 7, 2023



A Russian TikTok star appeared to collapse on stage after being handed a summons to join the army.



Xolidayboy, real name Ivan Minayev, was handed the papers at a southern Russian airport on Monday.pic.twitter.com/UGBKWln8PV — MrDeepak (@X_MrDeepak) November 8, 2023

23歲的米納耶夫出生在克里米亞塞凡堡（Sevastopol），2020年搬到莫斯科定居。他先前發布影片表示，俄羅斯併吞克里米亞後，當地人的生活並未改善，並且似乎自稱為「烏克蘭人」。

俄國親政府組織「安全網際網路聯盟」負責人米祖琳娜（Ekaterina Mizulina）公開批評，米納耶夫在社群媒體上發布「親烏克蘭」影片。當時，米納耶夫經紀團隊反擊，這些指控僅是為了蹭熱度、炒話題。

▲23歲的米納耶夫出生於克里米亞半島。（圖／翻攝Instagram@xoxolidayboy）



此前，米祖琳娜就多次批評被視為反戰派的俄羅斯名人及網紅，她曾表示，另一位TikTok網紅米洛欣（Danila Milokhin）發表「恐俄言論」，應該被徵召入伍。目前，米洛欣已經逃離俄羅斯。

2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，米祖琳娜領導的「安全網際網路聯盟」要求俄羅斯媒體監管機構（Roskomnadzor）封鎖多個維基百科頁面，包括「俄羅斯入侵烏克蘭期間的戰爭罪行」及「布查大屠殺」，理由是這些是不明確的假消息。