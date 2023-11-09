颶風重創墨西哥！男嬰2天沒進食　女警現場脫裝備餵母乳

▲墨西哥女警安布羅西奧（左）獲得長官表揚，並得到升遷機會。（翻攝X@PabloVazC）

圖文／鏡週刊

5級颶風歐蒂斯（Hurricane Otis）10月25日重創墨西哥城市阿卡普科（Acapulco），當地災情嚴重，出現淹水、民宅倒塌等，通訊和交通都被中斷。而一名女警前往現場救援時，發現4個月大的嬰兒已48小時沒進食，她立即脫下裝備餵母乳，事後該名女警獲得表揚、升遷機會。

根據《BBC》報導，33歲女警安布羅西奧（Arizbeth Dionisio Ambrosio）於10月29日前往阿卡普科救援，當時她聽見嬰兒哭聲，嬰兒的母親告訴安布羅西奧，4個月大的兒子已經2天多沒吃東西了，餓得嚎啕大哭。

▲安布羅西奧脫下裝備，餵食飢餓的嬰兒。（翻攝X@PabloVazC）

安布羅西奧詢問男嬰母親，「如果妳願意，因為我正在母乳喂養，我可以給他一些。」男嬰母親答應後安布羅西奧馬上脫下裝備，掀起衣服餵食母乳，吃飽喝足的男嬰很快就停止哭泣。

▲安布羅西奧獲得表揚。（翻攝X@PabloVazC）

而這一幕被拍下，立刻在網路上瘋傳，安布羅西奧的長官因此表揚她，誇讚她守護一個生命，同時她更得到晉升機會。安布羅西奧謙虛表示，自己很高興能夠提供這樣的幫助。

Por su vocación de servicio a la ciudadanía y por poner en alto el nombre de la @SSC_CDMX, mi compañera Arizbeth Dionisio Ambrosio del Agrupamiento #Zorros, quien protegió la vida de un bebé en #Acapulco, fue ascendida. Su labor es un ejemplo de #humanismo para todas y todos.… pic.twitter.com/6rjTYkEo8a — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) November 6, 2023

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