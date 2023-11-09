陸女在日本「遭當街打死」頭破血流！返家遭埋伏　2男嫌仍在逃

記者王佩翊／編譯

日本千葉縣發生當街圍毆事件，造成一名中國籍女子死亡。根據目擊者證言，施暴的是2名年輕男子，其中一人身高約180公分，另一人則是體型偏瘦，目前2人仍在逃，警方已經依殺人事件立案，並持續追查兇嫌下落。

根據《千葉電視台》報導，警方9日凌晨3時左右接獲一名在家中的民眾通報稱，「聽到女生的尖叫聲，外面有1名女性被2名男子打到全身是血，倒地不起。」警方獲報後，隨即趕往現場，並在疑似為被害人家門前的玄關發現女子倒地不起。

被害女子目測年約20至30多歲，被發現時頭部與臉部全是傷口與鮮血，且失去意識，被送往醫院搶救後仍不治身亡，死因為出血性休克。根據目擊者證言，施暴的2名男子在犯案後隨即往江戶川方向逃逸。

2名嫌犯目測皆為年輕人，其中一人身高約180公分，身穿外套並戴著棒球帽，另一人則是體型偏瘦。警方目前已經將此案定調為殺人案，並全力追緝2名逃亡中的犯人。

根據《日本新聞網》報導，目擊民眾回憶道，「行兇男子絕對不是空手施暴，一定有拿武器，因為打人的聲音非常大聲。」警方目前初步判斷，女子是在返家途中遭到兇嫌埋伏攻擊。

附近民眾驚恐表示，「我家裡有女兒，還有高齡的祖母要照顧，現在都不敢出門了。」