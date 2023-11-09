陸女在日本「遭當街打死」頭破血流！返家遭埋伏　2男嫌仍在逃

記者王佩翊／編譯
日本千葉縣發生當街圍毆事件，造成一名中國籍女子死亡。根據目擊者證言，施暴的是2名年輕男子，其中一人身高約180公分，另一人則是體型偏瘦，目前2人仍在逃，警方已經依殺人事件立案，並持續追查兇嫌下落。
根據《千葉電視台》報導，警方9日凌晨3時左右接獲一名在家中的民眾通報稱，「聽到女生的尖叫聲，外面有1名女性被2名男子打到全身是血，倒地不起。」警方獲報後，隨即趕往現場，並在疑似為被害人家門前的玄關發現女子倒地不起。
被害女子目測年約20至30多歲，被發現時頭部與臉部全是傷口與鮮血，且失去意識，被送往醫院搶救後仍不治身亡，死因為出血性休克。根據目擊者證言，施暴的2名男子在犯案後隨即往江戶川方向逃逸。
2名嫌犯目測皆為年輕人，其中一人身高約180公分，身穿外套並戴著棒球帽，另一人則是體型偏瘦。警方目前已經將此案定調為殺人案，並全力追緝2名逃亡中的犯人。
根據《日本新聞網》報導，目擊民眾回憶道，「行兇男子絕對不是空手施暴，一定有拿武器，因為打人的聲音非常大聲。」警方目前初步判斷，女子是在返家途中遭到兇嫌埋伏攻擊。
附近民眾驚恐表示，「我家裡有女兒，還有高齡的祖母要照顧，現在都不敢出門了。」
速報 千葉・松戸市【殺人事件】— 921さん (@biafce7) November 9, 2023
路上で女性が顔から血を流し倒れ死亡
男2人が馬乗りで顔面殴打
犯人らは現在も逃走中
千葉県松戸市で女性が顔から血を流して倒れているのが見つかりその後死亡が確認されました… pic.twitter.com/KxI2pmZ9SI
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