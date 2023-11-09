殘殺以色列兒童！　哈瑪斯詭辯：他們長大會變士兵

▲遭哈瑪斯殺害的以色列兒童。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

哈瑪斯10月7日突破加薩邊鏡，闖入以色列南部展開大規模無差別屠殺行動，短短1天內就導致上百人死亡。如今一名被捕獲的哈瑪斯武裝分子則向以色列國家安全局（又稱辛貝特）坦言，在出征前曾接到上級「殺害以色列兒童」的命令，因為他們認為，這些孩子總有一天也會長大成為士兵。

根據《國土報》（Haaretz）報導，哈瑪斯精銳部隊「光明軍」（Nukhba Force）一名被以色列俘虜的武裝分子在以色列國安局人員的審訊下透露，當初曾被哈瑪斯的高層要求，要殺害以色列的未成年兒童。

他說，「因為這些孩子長大會變成士兵。」而這樣做除了能「斷絕後患」，同時也能在以色列人民心中種下恐懼的種子。

▲民眾將罹難兒童的遺物羅列，並綁上氣球悼念。（圖／達志影像／美聯社）



該名恐怖分子直言，他對自己在以色列的所作所為一點也不後悔，甚至說道，「從殘忍程度來看，哈瑪斯的行為和伊斯蘭恐怖組織ISIS沒有區別。」

除了殺害兒童外，哈瑪斯的殘暴行動也引發抨擊，法醫檢驗受害者遺體時發現有大量女性身上有遭到虐待、性侵的痕跡，甚至有被害女子在遭到哈瑪斯武裝分子輪流性侵後，被開槍擊斃，同時分屍。