「第一次見孫子太嗨」男心臟驟停瞬間倒地　隔壁桌剛好4醫生救命

▲男子突然心臟病發，被隔壁桌醫生救命。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州男子艾迪(Eddy Montero)近來旅行前去探望女兒，第一次見到他的孫子，然而在餐廳時突然心臟病發，瞬間失去脈搏並停止心跳，沒想到隔壁桌的4名客人剛好全是醫生，當場幫他進行急救，成功救回性命。

男子艾迪近來到佛州奧蘭多諾娜湖地區(Lake Nona Region)探望女兒與孫子孫女，一家人外出去餐廳吃飯時，他突然感覺一陣頭暈，接著人便倒下，不知道自己心臟病發，心跳即將停止。

'Meant to be there': Group of doctors save man's life while dining at Lake Nona restaurant | Click on the image to read the full story https://t.co/fe7RgnzcvY — WESH 2 News (@WESH) November 8, 2023

艾迪陷入昏迷時，幸好隔壁桌4名用餐客人是當地醫院Florida Osceola HCA Hospital任職的主治醫生布倫納(Nicole Brenner)與3名住院醫生，他們立即對艾迪進行CPR急救，最後成功救回艾迪的性命。

目前仍在病房中康復的艾迪表示，他很感謝4名拯救他性命的醫生，當時他們就像天使一樣出現在他身邊。艾迪的女兒也表示，感謝上帝，讓這些醫生當時在場，父親才能活下來。

女醫生布倫納也認為，他們當時剛好出現在現場，真的感覺好像命中註定，已經懷孕35周的她，由於大腹便便，導致急救時行動不易，她很感謝當時3名住院醫生的幫助，而且表現非常專業。