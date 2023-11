「第一次見孫子太嗨」男心臟驟停瞬間倒地　隔壁桌剛好4醫生救命

▲男子突然心臟病發,被隔壁桌醫生救命。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國佛州男子艾迪(Eddy Montero)近來旅行前去探望女兒,第一次見到他的孫子,然而在餐廳時突然心臟病發,瞬間失去脈搏並停止心跳,沒想到隔壁桌的4名客人剛好全是醫生,當場幫他進行急救,成功救回性命。

男子艾迪近來到佛州奧蘭多諾娜湖地區(Lake Nona Region)探望女兒與孫子孫女,一家人外出去餐廳吃飯時,他突然感覺一陣頭暈,接著人便倒下,不知道自己心臟病發,心跳即將停止。

