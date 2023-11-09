險變鐵達尼！豪華郵輪遇暴雨「上拋下摔」...遊客慘叫絕望寫遺書

▲「探索精神號」4日航行在比斯開灣遭遇暴風雨，郵輪啟動安全機制大轉向，造成近百人摔傷。（翻自X）

圖文／鏡週刊

豪華郵輪是現在不少人的旅遊選擇，但近日英國郵輪公司「Saga Cruises」營運的「探索精神號」（Spirit of Discovery），卻發生嚴重船難，航行過程中遇上暴風雨，導致許多旅客跟著船體被「上拋下摔」，造成百名遊客因此受傷。據悉船上共有1千位乘客，這場暴風雨也讓許多乘客感到絕望，紛紛寫下遺書，以為再也無法活著回家。

據英國《BBC》報導，這艘「探索精神號」郵輪在10月24日啟航，航程預計14天，估計有約1000人登船。不過正當郵輪橫越北大西洋的比斯開灣時，剛好遇上強大暴風雨，據乘客說法，當時打出至少3層樓高的大浪，船體跟著大浪上上下下，也因此許多乘客被迫跟著船體「上拋下摔」，導致多人受傷。加上郵輪內有不少60歲以上老年人，因此許多老人發生骨折、骨盆腔撕裂等重傷。

75歲的女乘客班達爾（Jan Bendall）說，她和老公搭上這艘郵輪，就在遇到暴風雨時，郵輪廣播告訴他們「繼續坐著或躺平」。班達爾說，最煎熬的就是遇到暴風雨的這15小時，郵輪動彈不得，他們緊緊抓住摯愛，大家都害怕極了。另外也有乘客說，當時很多乘客以為會沒命，紛紛寫遺書、傳留言給家人「道別」。

▲船上有不少老年人，也造成許多遊客受傷。（翻自X）

▲大浪直接把郵輪玻璃打破。（翻自X）

60歲乘客雷諾德（Richard Reynolds）當時帶著妻子還有老父母，搭上郵輪。遇到暴風雨之際，他直呼這是他人生中「最恐怖的經歷」，而且他的84歲老母親也因為被重摔而受傷。另外還有乘客認為這起事件，會變成鐵達尼翻版，因此整整兩天穿著救生衣，完全不敢脫。

據悉在該艘郵輪在本月4日，由於偵測到暴風雨將至，於是臨時決定放棄後續行程，返回英國。但就在航行於比斯開灣期間，直接遇到暴風雨，因此郵輪的自動安全系統啟動，隨後郵輪突然急轉彎，且無法再直進。報導指出，這次的事故造成船上至少100名遊客受傷，有乘客表示，由於船上醫務室已不堪負荷，因此餐廳臨時改為簡易醫療所。其中有5名乘客傷勢較重，除了在船上持續接受醫療行為，當郵輪返抵樸茨茅斯港（Portsmouth Harbour），也立刻被送醫。

▲據悉船上共有1千位乘客，這場暴風雨也讓許多乘客感到絕望，紛紛寫下遺書。（翻自X）

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