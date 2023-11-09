韓前職棒選手失態！日本旅遊裸胸飆國罵「看X小」　嗆獨島是我的

▲南韓前職棒選手趙用勳前往日本旅遊時酒醉大鬧，在飯店時邊喝朝日啤酒邊直播。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠疫情結束後，許多南韓民眾選擇前往日本旅遊，將日本視為海外旅遊的首選。然而，一名前南韓職棒選手、前棒球國家代表隊選手卻在日本大阪醜態百出、讓其他南韓同胞感到顏面盡失，他不僅在大街酒醉裸著上半身，甚至對其他日本民眾口出惡言，還對日本人喊，「獨島是我的土地」。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名在日本大阪酒醉的失格旅人為今年36歲的前南韓職棒選手趙用勳，他自從因為傷勢而從球壇隱退後，便在YouTube開設頻道「像趙用勳一樣」充當一名直播主，然而日前他卻在頻道上傳在日本旅遊時失態的影片，引發其他南韓網友留言砲轟。

他先後在頻道上傳多段影片，其中他趁著大白天走在大阪鬧區街頭，竟然隨機對著行經的日本路人飆罵三字經、髒話。當日本人以疑惑的眼神看著趙用勳時，反而遭趙用勳莫名用韓語開嗆「你X媽是在看X小？XXX（髒話）」。

▲趙用勳在大阪街頭裸上半身、對日本路人飆罵髒話。（圖／翻攝自YouTube）

而另一段影片的拍攝時間點則是晚上，趙用勳竟然脫光上衣、裸著上半身徘徊在大阪鬧區街頭，最後甚至還對著路過的日本人喊道，「獨島（南韓實際管轄；日本則稱『竹島』，宣稱擁有主權、認為南韓非法占領）是我的土地」，最後還在某橋邊裸上半身、拿著麥克風載歌載舞，最後被對方趕走。

回到飯店後，他竟然在YouTube直播時，一邊喝著日本朝日啤酒、一邊對觀看直播的網友們宣稱，自己家族曾有親人是抗日獨立運動志士。事後，趙永勳將影片上傳至YouTube，影片標題為「獨島是我的土地」。

疑似同樣在日本大阪旅遊的南韓民眾看不下去，竟然將趙用勳在大阪街頭裸著上半身發酒瘋的片段提供給南韓電視台JTBC新聞時事節目《事件班長》。

對此，南韓網友留言毫不留情面，「真是讓國家感到丟臉」、「同樣身為韓國人的我，真是感到太羞恥了」、「為什麼我們要負責丟臉呢」、「看來運動選手也是必須接受品行教育的」、「好像只有棒球選手特別容易出事」、「神經病」。

事後，趙用勳將極具爭議的影片從頻道刪除，並透過影片表示，「前往日本旅遊的時候，在酒醉的狀態下，為了表現自己，才做出如此不成熟的舉動。對於這些引起社會爭議的行為，我感到非常抱歉。非常抱歉讓愛我的粉絲們失望，未來我將會努力成為一個好爸爸、好男人。」