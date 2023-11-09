日本多了一座島！　硫磺島旁「海底火山噴發」冒出來

▲硫磺島附近因為火山噴發出現新島嶼。（圖／翻攝東京大學地震研究所，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本科學家證實，硫磺島附近的海底火山10月大量噴發，已經形成一座略呈圓形、直徑約100公尺的島嶼，如果持續噴發，面積還可能進一步擴大，甚至改變形狀。

東京大學地震研究所副教授前野深證實，東京以南約1200公里的海底火山噴發形成新島嶼，位置就在西太平洋小笠原群島的硫磺島約1公里處。他10月底搭機考察時發現，噴發期間每隔幾分鐘就會升起50公尺以上的煙霧與火山灰，巨大岩塊被噴至空中，大量火山浮石漂在海上。

《衛報》報導，硫磺島不僅是二戰最血腥戰役的地點，也是日本111座活火山所在地之一，經常發生劇烈火山活動。日本氣象廳表示，去年7至12月及今年6月，硫磺島附近都有觀察到類似的噴發，附近另一座島嶼也是在2011年火山噴發後形成。

日本因為火山活動獲得新島嶼的同時，偶爾也會失去島嶼。儘管持續火山活動可能產生熔岩流，形成更堅硬、更持久的地表，但火山灰及岩石碎片組成的地質，也可能難以抵禦海浪沖刷。1904年、1914年及1986年，該地區以類似方式形成的島嶼，都因為侵蝕作用而不復見，距北海道海岸約500公尺的鼻北小島，也被認為在2018年的某個時間消失。

過去普遍認為，日本群島由4個主要島嶼及6000多座小型無人島組成。但今年稍早，日本國土地理院利用數位繪製地圖技術發現，日本群島共計14125座島嶼，比先前認為的數量多了7200多座。