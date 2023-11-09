英農民殺妻「棄屍化糞池」！　37年後工人清潔意外挖出屍骨

▲現年90歲的大衛狠心殺害妻子後，將屍體藏在化糞池內。（圖／WEST MERCIA POLICE）



記者王佩翊／編譯

英國英格蘭一名豬農1982年殺害妻子後，將她的屍體遺棄在養豬場的化糞池內，並在她「失蹤」後，繼承妻子的遺產，包含大量農場與家族企業的股份。直到2019年，死者陳屍的養豬場進行地下儲油槽的清潔作業，結果工人才在化糞池內發現遺體。警方隨即重啟調查，而男子最終也在2022年被定罪。如今死者的姪子為了要被告將繼承的遺產全數償還給家族，一狀告上法院。

根據《鏡報》報導，當時年僅23歲的死者布蘭達（Brenda）1955年結識大衛（David Venables），隨即陷入熱戀，並於1960年結婚，1961年則搬進布蘭達出資建造的農場。兩人在此經營了一間菜園與養豬場，然而婚後男方卻數度出軌，甚至與母親的看護斯泰爾斯（Lorraine Styles）糾纏不清。

大衛1982年5月殺害了當時48歲的布蘭達，將她的屍體藏進養豬場的化糞池後，便佯裝妻子失蹤。警方在布蘭達失蹤後曾出動直升機進行搜索，但是未能發現任何線索。事發後，大衛向警方供稱，她的妻子情緒低落，他焦急地等待了48個小時，卻仍未見到對方身影。

大衛說，「她以前從未失蹤這麼久，我不知道她發生什麼事了。自從她離開後，我一直無法入睡，不斷祈禱她能平安。」不過在布蘭達失蹤後，大衛繼承了她的大部分遺產，包含農場股份以及家族企業的股份。

大衛母親的看護斯泰爾斯1984年曾經向警方表示，「大衛說布蘭達在失蹤前一天看起來很正常，但是第二天早上卻消失了。」此後，案件便陷入膠著，直到多年後，大衛將養豬場與房子變賣，並因此獲利46萬英鎊（約新台幣1823萬元）。2019年清潔公司到場進行地下儲油槽的清潔作業時，卻意外在化糞池內發現不明屍體。

經過相驗，確定屍體就是失蹤37年的布蘭達，而警方也再度展開調查，並逮捕、起訴大衛。大衛最終在2022年被定罪謀殺妻子布蘭達，被判無期徒刑。而法官認為，他蓄意利用妻子憂鬱且健康狀況不佳的情況，編造了一個故事，聲稱她半夜離家，故意想讓外界聯想到妻子可能是自殺。

大衛被定罪後，布蘭達的姪子與姪女發起訴訟，要求收回大衛繼承自布蘭達的所有遺產，同時要求加重賠償與懲罰性的賠償。