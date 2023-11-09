譴責北韓軍援俄羅斯！布林肯出訪首爾會晤南韓外長　談論中東局勢

▲美國國務卿布林肯抵達南韓首爾。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯展開連日來的多國出訪行程，繼訪問以色列、約旦、土耳其等中東國家後，前往日本東京參加七大工業國組織（G7）外交長官峰會，結束東京行程後造訪南韓。今日（9），布林肯堅決表達美方對於北韓（朝鮮）向俄羅斯輸出武器的反對立場，稍後將和南韓外交部長朴振舉行會談。

根據《韓聯社》，美國國務院發表新聞稿指出，布林肯9日在首爾會晤南韓國家安保室長趙太庸，雙方談及包括近來中東地區的緊張情勢，以及美國與南韓該如何透過維繫兩國合作，共同應對全球主要議題的重要性。

從新聞稿內容來看，美國與南韓可能就以色列、哈瑪斯戰爭交換情報，同時討論該如何共同應對。

美國國務院也指出，布林肯和趙太庸針對最近韓半島（朝鮮半島）等東北亞情勢進行討論，布林肯重申美方對於北韓與俄羅斯之間軍武貿易的堅決反對立場，譴責北韓在俄烏戰爭中援助俄軍武器與彈藥。

▲美國國務卿布林肯、南韓外長朴振9日下午展開會談。（圖／路透）

據悉，南韓國家情報院曾於本月1日在國會情報委員會的國政監察時透露，依照情報內容估算，北韓恐怕早已透過船舶、飛機等方式提供俄軍100萬發以上的砲彈。

布林肯還在期間強調援助烏克蘭的重要性、同時向南韓對於烏克蘭的援助表達感謝，最後更重申美國對於南韓「堅若磐石」的協防承諾。

另外，布林肯將從9日下午2時（南韓時間）起至位於首爾的南韓外交部17樓雙邊會議室，和南韓外交部長朴振展開美韓外長會談，預計將談論北韓和俄羅斯之間軍事合作、俄烏戰爭、以哈戰爭、中國軍事擴張等各種全球議題，會後將於下午3時（台灣時間下午2時）起開始進行聯合記者會。