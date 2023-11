加薩市巷戰第一視角曝　美前將領：阻止哈瑪斯突襲「像在打地鼠」

▲哈瑪斯公布戰士密錄器畫面,宣稱在加薩市與以軍發生激烈巷戰。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

哈瑪斯公布戰士密錄器畫面,宣稱在加薩市與以色列國防軍(IDF)發生激烈巷戰,並且取得勝利。CNN軍事分析師、美軍退役中將赫特林(Mark Hertling)分析影片後指出,哈瑪斯可能使用一種針對軍事車輛的武器,而以軍必須摧毀每一個隧道入口、豎井及通道網絡,否則要阻止這些突襲,可能陷入「打地鼠」一般的困境。

哈瑪斯公布影片聲稱,他們2日、3日、5日及6日在加薩市(Gaza City)突襲以軍,並且取得任務勝利。不過,由於畫面經過大量剪輯,無法看出大部分戰士是否存活,是否造成以軍傷亡或設備癱瘓,也因此不清楚是否獲得整體性成功。以軍發言人則以「任務安全考量」為由,拒絕透露多少軍用車輛遭破壞或摧毀。

Hamas has released this highly-produced footage of what it claims is street fighting with the IDF. Hamas said it shows fighters confronting the Israel Defence Forces invading Gaza City. https://t.co/UO1yUaYU8I pic.twitter.com/j1nJqUaRsQ

CNN則透過地理定位確認,影片中的主要衝突地點為加薩北部海灘難民營(Al-Shati refugee camp)、阿塔特拉(Atatra)、拜特哈嫩(Beit Hanoun),其他無法確認的地方,可能是人口密集的市區街道,或者遍布橄欖林的偏遠地區。根據影子長度及方位,還可發現多次突襲發生在不同天,或者相隔數小時。

前美將領赫特林(Mark Hertling)看過影片後指出,哈瑪斯可能使用成形裝藥(shape charge)的火箭推進手榴彈,這種武器對某些軍事車輛尤具破壞性,例如裝甲運兵車。

他還指出,如今哈瑪斯可能把遭空襲的建築物殘骸當成掩護,繼續實施突襲作戰,除非以軍能夠摧毀每一個隧道入口、豎井及通道網絡,否則要阻止這些突襲可能會像是「打地鼠」一樣。

赫特林也指出,掃蕩哈瑪斯地下隧道裡的武器庫存及戰士,可能耗時數個月,而且士兵必須親自清除每一棟建築物,無法交由設備代勞,這將讓他們暴露在哈瑪斯步槍及狙擊的砲火下,也將冒著傷亡率飆升的風險。

Hamas publishes footage of urban combat against Israeli forces in Gaza. One particular scene demonstrates how a drone is used to observe an IDF staging area and is then attacked with mortars. I don't recall Hamas publishing drone footage such as this in previous conflicts. pic.twitter.com/XPbdWItoRV