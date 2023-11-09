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加薩市巷戰第一視角曝　美前將領：阻止哈瑪斯突襲「像在打地鼠」

▲▼哈瑪斯公布戰士密錄器影片，宣稱11月初在加薩市與以色列國防軍發生激烈巷戰。（圖／翻攝X）

▲哈瑪斯公布戰士密錄器畫面，宣稱在加薩市與以軍發生激烈巷戰。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

哈瑪斯公布戰士密錄器畫面，宣稱在加薩市與以色列國防軍（IDF）發生激烈巷戰，並且取得勝利。CNN軍事分析師、美軍退役中將赫特林（Mark Hertling）分析影片後指出，哈瑪斯可能使用一種針對軍事車輛的武器，而以軍必須摧毀每一個隧道入口、豎井及通道網絡，否則要阻止這些突襲，可能陷入「打地鼠」一般的困境。

哈瑪斯公布影片聲稱，他們2日、3日、5日及6日在加薩市（Gaza City）突襲以軍，並且取得任務勝利。不過，由於畫面經過大量剪輯，無法看出大部分戰士是否存活，是否造成以軍傷亡或設備癱瘓，也因此不清楚是否獲得整體性成功。以軍發言人則以「任務安全考量」為由，拒絕透露多少軍用車輛遭破壞或摧毀。

CNN則透過地理定位確認，影片中的主要衝突地點為加薩北部海灘難民營（Al-Shati refugee camp）、阿塔特拉（Atatra）、拜特哈嫩（Beit Hanoun），其他無法確認的地方，可能是人口密集的市區街道，或者遍布橄欖林的偏遠地區。根據影子長度及方位，還可發現多次突襲發生在不同天，或者相隔數小時。

前美將領赫特林（Mark Hertling）看過影片後指出，哈瑪斯可能使用成形裝藥（shape charge）的火箭推進手榴彈，這種武器對某些軍事車輛尤具破壞性，例如裝甲運兵車。

他還指出，如今哈瑪斯可能把遭空襲的建築物殘骸當成掩護，繼續實施突襲作戰，除非以軍能夠摧毀每一個隧道入口、豎井及通道網絡，否則要阻止這些突襲可能會像是「打地鼠」一樣。

赫特林也指出，掃蕩哈瑪斯地下隧道裡的武器庫存及戰士，可能耗時數個月，而且士兵必須親自清除每一棟建築物，無法交由設備代勞，這將讓他們暴露在哈瑪斯步槍及狙擊的砲火下，也將冒著傷亡率飆升的風險。

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