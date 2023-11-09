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手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛　還大走光

記者王佩翊／綜合報導

越南多樂省（Tỉnh Đắk Lắk）日前接連發生大象攻擊遊客事件，然而根據影片顯示，其實是遊客先出手觸摸大象，才會遭到反擊，所幸最後遊客皆未受傷。不過網友也譴責影片中的遊客，認為他們的行為已經嚴重嚇到動物。

▲▼手癢「戳大象屁股」！　女遊客下秒被踹飛還大走光。（圖／翻攝自Tuổi Trẻ Media）

▲女遊客當場被踹飛，還不慎走光。（圖／翻攝自Tuổi Trẻ Media）

根據Vietnamnet Newspaper報導，越南近日流傳2段大象攻擊遊客的影片，其中一段是有一名女遊客在大象經過身邊時，突然用手猛戳大象屁股，嚇得大象一時慌了陣腳，以後腳進行反擊，把她踹開，而女遊客則當場被踹飛在地。

另外一段影片則是有一個男子一邊拍攝影片說道「我們可以觸摸這裡的大象」，同時一邊靠近大象並觸摸大象鼻子。沒想到當他碰到大象時，大象隨即用鼻子將他捲起並甩開，男子直接被拋飛，在空中轉了一圈後才摔到在地。

所幸這2段影片中的遊客都沒有受傷，不過相關影片流出後也引發網友撻伐，認為遊客的行為明顯嚇到大象。目前相關單位已針對此事展開調查。

▲▼手癢「戳大象屁股」！　女遊客下秒被踹飛還大走光。（圖／翻攝自Tuổi Trẻ Media）

▲男子亂摸大象鼻子，直接被拋飛，在空中轉了一圈。（圖／翻攝自Tuổi Trẻ Media）

大象的主人事後受訪表示，這頭45歲的母象Na Tuc個性溫和，從未攻擊人類，一定是兩人的行為嚇到牠，出於自衛反應才會回擊。他也提醒遊客，如果想要和大象互動或是觸摸大象，務必要事先詢問工作人員。

另一方面，越南多樂省是該國馴養大象最多的省分，共有36頭大象。

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