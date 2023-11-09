　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

▲▼ 。（圖／翻攝自IG）

▲  皮亞諾正向院方及醫師求償。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓州一名男子因闌尾炎動手術，術後卻愈來愈痛，檢查才發現醫師切除的不是盲腸，而是部分結腸，不僅四度手術且須使用人工肛門，還被迫延後癌症治療，度過「地獄般的一年」，已向院方及2名外科醫師提告求償。

根據《每日郵報》，華盛頓州金郡湖森林公園市（Lake Forest Park）72歲男子皮亞諾（George Piano）去年12月6日因腹痛前往華盛頓大學醫院，診斷出闌尾炎後接受緊急手術，醒來後疼痛感卻「變得更嚴重」，2天後接受電腦斷層檢查鏡顯示他的闌尾還在，反而是結腸有一部分被切除，因此當天二度手術切除闌尾。

他指控，腸道滲漏導致腹部感染，讓他感覺比術前更痛，前前後後動了4次手術，需靠腸造口（人工肛門）排泄，且腹部一個撞球大小的傷口數月沒有癒合，住院整整53天，還出現焦慮和短期記憶喪失，至今每周需接受物理治療及居家照護，檢查生命徵象，更因此延後癌症治療，一年來體重掉了40磅（18公斤）。

院方當時向皮亞諾聲稱，醫師切除部分結腸是因該部位出現憩室炎。但皮亞諾強調，他在那次手術以前根本沒有後來遭受的多重健康問題。

皮亞諾接受KIRO 7訪問時強忍淚水，「這是地獄般的一年，我已經不是以前的我了，但我覺得還活著很幸運」，「我不希望這種事發生在別人身上，需要有人制止，承擔責任，承認這件事發生了。我們需要採取措施，確保這種事不再重演。」

院方發言人則稱，「華盛頓大學醫院努力為所有病患提供最好的護理，他們的安全與幸福對我們非常重要」，但無法就此案具體情形發表評論。

ET快訊
《暗黑破壞神4》史低折扣來了！
「像一片青苔」價格上看1000萬！　金童鹿角蕨幼苗明現身台南
俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走
利菁做過「RK手術」要換眼角膜！醫曝關鍵原因：角膜變性了
45歲李蒨蓉生理期沒來超緊張！　驗孕出爐嗨喊「雙喜臨門」
明起有感降溫！下周連2天低溫探「17度」　下波更冷時間曝
黃仁勳曝兩小時前才抵台　怕逛夜市被發現驚喜被搞砸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

颶風重創墨西哥！男嬰2天沒進食　女警現場脫裝備餵母乳

「戴手錶的女人」45億落槌　創畢卡索作品第2高價

美菲日韓軍演強化聯合戰力　近台灣島嶼等處登場

盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

韓前職棒選手失態！日本旅遊裸胸飆國罵「看X小」　嗆獨島是我的

陸女在日本「遭當街打死」頭破血流！返家遭埋伏　2男嫌仍在逃

把女兒當性奴！父洩慾11年性侵到懷孕　阿姨一看少女肚子驚揭惡行

在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯

突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

2023必看動畫都在Disney+！　《天國大魔境》被讚「第1神作」

阿公分享炒高麗菜秘訣　獨家做法好粗又好看

Joeman、蕾菈夫婦　被警方帶走畫面曝

巫苡萱自爆分手..掩面拒談「怕會哭」　揪倪暄看台灣大賽：一起呼哈嗎？

李多慧台灣大賽應援初體驗　領軍23樂天女孩熱跳《TGIF》

問男友自己可愛的2部位　他回答下巴秀0求生慾XD

俄羅斯自家AI生成「普丁裸照」　開發者被克宮帶走

挺烏克蘭被徵召？俄網紅突收兵單　表演一半「昏厥倒地」

韓正妹實況主遭「壓牆摸胸強吻」　直播全都錄！噁男判決出爐

颶風重創墨西哥！男嬰2天沒進食　女警現場脫裝備餵母乳

「戴手錶的女人」45億落槌　創畢卡索作品第2高價

美菲日韓軍演強化聯合戰力　近台灣島嶼等處登場

盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

韓前職棒選手失態！日本旅遊裸胸飆國罵「看X小」　嗆獨島是我的

陸女在日本「遭當街打死」頭破血流！返家遭埋伏　2男嫌仍在逃

把女兒當性奴！父洩慾11年性侵到懷孕　阿姨一看少女肚子驚揭惡行

教你「禮貌地偷看時間」！梵克雅寶腕錶用按的　南台灣首店插旗高雄巨蛋

不想禿頭快改掉！皮膚科醫師曝「3個壞習慣」讓你頭髮掉不停

柯文哲提3「居冠民調」　侯辦酸：其中一家是柯御用民調

獨／梨山餐廳煮滷肉起火！助警器大響...老闆一看濃煙竄出急報案

嘉義醫院攜手婦女學苑　鼓勵女性定期篩檢遠離癌症

《暗黑破壞神4》史低折扣來了！上市未滿半年殺紅眼打6折

參賽家數創新高　台中十大伴手禮網路票選11／10開跑

胡杏兒44歲生日「親吻爭寵」畫面曝光　總裁老公甜喊：我的女王

「綠僅民調領先、藍聲量好感度皆奪冠」　數據專家坦言：2024很難猜

全家前10月營收年增1成　溫暖型商品需求旺增添營運動能

黑柴母親虎媽式管教法　黑柴寶寶撒嬌求原諒皆無用

國際熱門新聞

床蝨入侵南韓　大學宿舍也淪陷

女大生刷帳戶突然多3千萬元　73天瘋狂血拚

仁川機場搬運工撬行李「2年偷9百萬財物」

手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛

哈瑪斯盯上女子輪流性侵　完事開槍爆頭

狠父殘殺2子女！　16歲兒死前哀求「放過我」

快訊／美證實：胡塞武裝擊落美軍MQ-9無人機

多數人都錯了！　龜甲萬專家曝「醬油保存」法

日本營養午餐「每人1隻松葉蟹」　學生超幸福

勒索安于晴　4泰警各判5年徒刑

被AI誤認是紙箱！南韓工人遭機器夾爪壓死

美國首度發現「吸血鬼病毒」寄生狀態曝

女老師穿緊身褲　爸爸們眼睛直盯下半身

去麥當勞不要做6件事！員工：自以為貼心

更多熱門

相關新聞

獨養2孩與癌母　她ATM領錢遭槍殺

獨養2孩與癌母　她ATM領錢遭槍殺

美國芝加哥發生駭人案件，32歲的瓊妮（Jonnie Angel Klein）獨自撫養2個孩子與罹癌母親，4日下班後在自動提款機（ATM）領錢，卻被劫匪盯上並遭當街射殺，送醫後仍回天乏術。

第一次見到孫子　男瞬間心臟驟停倒地

第一次見到孫子　男瞬間心臟驟停倒地

譴責北韓軍援俄國　布林肯訪首爾會韓外長

譴責北韓軍援俄國　布林肯訪首爾會韓外長

美國防高層：已告知伊朗「無意升級中東衝突」

美國防高層：已告知伊朗「無意升級中東衝突」

媽發現5歲兒失蹤　垃圾桶找到「膠帶封嘴血屍」

媽發現5歲兒失蹤　垃圾桶找到「膠帶封嘴血屍」

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

即／彰化「雨衣阿飄」破案了！警逮1男開罰

百萬網紅仲尼峇里島溺亡　「生日變忌日」妻海灘痛哭

獨／正妹捧138萬到郵局匯款　點完少10萬真相曝光

即／桃園火警原因曝！親家嬤點燃床墊釀2死

行員把10萬「踢進桌底」　郵局還原現場

祈錦鈅裸身呵護「寶寶趴胸前」！

台灣人超愛「用」！國民口頭禪讓陸網困惑了

最容易偷吃「職業」曝光！一票人出軌同事

MEI MEI升格四寶媽！　孕肚照公開「這胎要做特別的事」

阿喜脫了！出國解放比基尼

外國妹子狂推「1伴手禮」！網愣：台灣人很少吃

最新總統預測當選率公布！柯文哲僅排第3

陳子玄「老公正臉曝光」！煲愛2年李燕驚認：我老友

即／四方電巴董事長神隱　29輛巴士遭拖走

交往一年發現得HPV！她拒絕男友求歡超愧疚

更多

最夯影音

更多
在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯

在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯
突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

2023必看動畫都在Disney+！　《天國大魔境》被讚「第1神作」

2023必看動畫都在Disney+！　《天國大魔境》被讚「第1神作」

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面