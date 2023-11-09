盲腸炎手術遭「誤割結腸」！　男爆瘦18kg裝人工肛門：活在地獄

▲ 皮亞諾正向院方及醫師求償。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓州一名男子因闌尾炎動手術，術後卻愈來愈痛，檢查才發現醫師切除的不是盲腸，而是部分結腸，不僅四度手術且須使用人工肛門，還被迫延後癌症治療，度過「地獄般的一年」，已向院方及2名外科醫師提告求償。

根據《每日郵報》，華盛頓州金郡湖森林公園市（Lake Forest Park）72歲男子皮亞諾（George Piano）去年12月6日因腹痛前往華盛頓大學醫院，診斷出闌尾炎後接受緊急手術，醒來後疼痛感卻「變得更嚴重」，2天後接受電腦斷層檢查鏡顯示他的闌尾還在，反而是結腸有一部分被切除，因此當天二度手術切除闌尾。

他指控，腸道滲漏導致腹部感染，讓他感覺比術前更痛，前前後後動了4次手術，需靠腸造口（人工肛門）排泄，且腹部一個撞球大小的傷口數月沒有癒合，住院整整53天，還出現焦慮和短期記憶喪失，至今每周需接受物理治療及居家照護，檢查生命徵象，更因此延後癌症治療，一年來體重掉了40磅（18公斤）。

院方當時向皮亞諾聲稱，醫師切除部分結腸是因該部位出現憩室炎。但皮亞諾強調，他在那次手術以前根本沒有後來遭受的多重健康問題。

皮亞諾接受KIRO 7訪問時強忍淚水，「這是地獄般的一年，我已經不是以前的我了，但我覺得還活著很幸運」，「我不希望這種事發生在別人身上，需要有人制止，承擔責任，承認這件事發生了。我們需要採取措施，確保這種事不再重演。」

院方發言人則稱，「華盛頓大學醫院努力為所有病患提供最好的護理，他們的安全與幸福對我們非常重要」，但無法就此案具體情形發表評論。