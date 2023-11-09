父過世沒好好告別！她在Google地圖驚見「工作身影」鼻酸：在看我

▲泰國一名女子意外在Google地圖發現已故的父親。（圖／翻攝＠aumpaktob，TikTok）

圖文／CTWANT

泰國一名女子的父親在半年前意外過世，而她卻沒有機會好好告別，某日她在Google街景裡意外看見父親在香蕉園工作的身影，雖然父親的臉被馬賽克擋住，但是她仍感覺父親正看著她，讓她瞬間鼻酸；影片分享到TikTok之後也引發關注。

根據泰媒報導，泰國一名24歲女子aumpaktob的父親約在半年前過世，而她的父親在身前非常喜歡園藝。aumpaktob認為當時自己沒有機會好好做最後告別，只能靠著在葬禮上拍的照片回想起與父親過往的回憶，同時她也表示這將是這輩子最陰沉的回憶。

她透露，某日男友想參觀父親的香蕉園，但是她擔心男友不知道路線，因此就將確切位置發給他；而aumpaktob在Google Map街景確認路線時，就意外發現已故的父親被Google地圖車捕捉到，而他當時就正在香蕉園裡工作。

圖中只見他的父親看著地圖車的鏡頭，雖然臉被馬賽克遮住，但是aumpaktob仍能感受到父親證在看著她，這意外的發現也讓她瞬間紅了眼眶，相當思念已故的父親。後來她將事情經過分享到TikTok上，意外引來180萬次觀看、400多則留言討論，網友們不只分享自己思念親人的心情，同時也安慰她，「父親將永遠活在妳的心中」。

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