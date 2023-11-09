英客機「窗戶玻璃不見」飛一半才發現！　1.4萬英尺高空緊急掉頭

▲一架空中巴士A321飛到1萬英尺，才窗戶玻璃不見、窗戶變形。（圖／翻攝AAIB，下同。）



記者吳美依／綜合外電報導

英國發生離譜飛安意外，一架客機從倫敦斯坦斯特德機場（Stansted Airport）起飛後，才發現2扇機艙窗戶玻璃不見，被迫在1萬4500英尺（約4420公尺）高空緊急掉頭，幸好沒有發生機艙失壓，也未釀成人員傷亡。

《獨立報》報導，這起事件發生在10月4日，泰坦航空（Titan Airways）的空中巴士A321載著11名機組人員及9位乘客，計畫飛往佛州奧蘭多（Orlando），執行美國豪華旅行社TCS World Travel的航班，未料上演驚魂記。

飛機起飛不久後，乘客就發現機艙比平常更冷更吵雜。爬升至1萬英尺（約3000公尺）時，一名機組人員走到飛機後方，發現噪音「大到足以損害聽力」，隨後注意到一扇左側窗戶的橡膠密封條竟然「隨著空氣流動飄晃」，趕緊通報駕駛艙。

儘管駕駛艙未出現任何異常訊號，機艙增壓系統也正常運作，機師及工程師仍決定在1萬4500英尺停止爬升、降低空速，隨後掉頭返回倫敦。

▲報告指出，客機發生窗戶玻璃不見、內層玻璃及橡膠密封條移位的問題。（圖／翻攝AAIB）



降落檢查後發現，2扇機艙窗戶內層玻璃、外層玻璃、橡膠密封條都不見了，只剩下最裡面的防刮蓋（scratch pane）依然完好，而另一扇窗戶的內層玻璃及橡膠密封條也不在正確位置上。

英國航空事故調查局（AAIB）初步報告指出，此前一天，這架飛機進行地面拍攝任務，為了模擬日出畫面，它暴露在強光照明下，左右側分別被照射長達4至5.5小時，且燈光距離毀損窗戶僅約6至9公尺。由於在受損區域附近可觀察到窗戶變形及熱損傷跡象，因此研判事故正是長期暴露在高溫下導致。

AAIB指出，雖然這次案例平安落幕，但「以同樣方式造成的不同程度損壞，可能導致更嚴重後果。」泰坦航空與TCS World Travel則未回應媒體置評要求。

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