刷帳戶發現助學金3千元「莫名變3千萬」　女大生連續73天瘋狂血拚

▲女子發現帳戶突然多出3千萬元,把它當成是「上天給的禮物」亂花。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

南非一名女大生確認銀行帳戶時,發現每月從政府獲得的助學金從英鎊85元(約台幣3,367元),突然暴漲成英鎊85萬元(約台幣3,367萬元),讓她從貧戶瞬間變富翁,然而她沒有對當局通報狀況,反而認為這是「上帝送給她的禮物」,在73天內每天瘋狂花錢。

32歲女子瑪妮(Sibongile Mani)2017年就讀大學時,每月得依靠政府提供給她的就學輔助金才能完成學業,然而某天她發現收到的助學金竟然暴漲一萬倍,帳戶裡突然多出一大筆錢,把她給嚇了一大跳。

瑪妮收到鉅款後沒有把錢歸還,反而開始瘋狂購物,不但花錢幫自己和朋友買最新款iPhone,花費英鎊200元(近台幣8千元)弄頭髮,時常到處跑趴辦趴,每天花費超過英鎊600元(約台幣2.3萬元)。

CONGRATULATIONS to Sibongile Mani, A WALTER SISULU UNIVERSITY Student Who Spent R800,000 Of The R14Million NSFAS Erroneously Sent To The Her Bank Account, She Won't be Getting Jail Time After Her Five‐year Sentence Successful Appeal !#Africa #african #2023春婚 #BlackFridayDeals pic.twitter.com/YM2OIGFxcB