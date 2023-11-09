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刷帳戶發現助學金3千元「莫名變3千萬」　女大生連續73天瘋狂血拚

▲▼提款,領錢,ATM,銀行。（示意圖／達志影像）

▲女子發現帳戶突然多出3千萬元，把它當成是「上天給的禮物」亂花。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

南非一名女大生確認銀行帳戶時，發現每月從政府獲得的助學金從英鎊85元（約台幣3,367元），突然暴漲成英鎊85萬元（約台幣3,367萬元），讓她從貧戶瞬間變富翁，然而她沒有對當局通報狀況，反而認為這是「上帝送給她的禮物」，在73天內每天瘋狂花錢。

32歲女子瑪妮(Sibongile Mani)2017年就讀大學時，每月得依靠政府提供給她的就學輔助金才能完成學業，然而某天她發現收到的助學金竟然暴漲一萬倍，帳戶裡突然多出一大筆錢，把她給嚇了一大跳。

瑪妮收到鉅款後沒有把錢歸還，反而開始瘋狂購物，不但花錢幫自己和朋友買最新款iPhone，花費英鎊200元（近台幣8千元）弄頭髮，時常到處跑趴辦趴，每天花費超過英鎊600元（約台幣2.3萬元）。

瑪妮的揮霍行徑漸漸引來周遭人士懷疑，最後被人發現她的銀行帳戶居然有約英鎊80萬元（約台幣3,168萬元）存款，才讓事件終於曝光。瑪妮因為竊盜罪與詐欺罪被捕，被判處5年刑期，然而她卻不服判決，認為自己受到了不公平待遇。

瑪妮辯稱，當她發現那筆錢時，認為是上帝賜給她的禮物，才會直接把錢花掉，「我真的以為這筆錢是奇蹟，如果當時我能料想到後果就好了」。瑪妮的委任律師後來幫她上訴，認為被告對社會沒有任何危險性，且當初也是意外獲得這筆錢，如今監獄已經人滿為患，實在沒有必要讓她坐牢。

瑪妮近來成功獲得法官同意緩刑，前提是緩刑期間她不能犯下任何竊盜與詐欺罪，以及進行14周社區服務和接受諮詢，而且她可以繼續保留匯錯進帳戶的款項，也沒有面臨任何罰款。她低調透過委任律師對外表示，她現在很開心不用坐牢，期待能展開新的人生。

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關鍵字：

女大生助學金Sibongile Mani南非血拚

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