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女同事離職回家當農夫「家產財力超驚人」　同事一查嚇傻

女同事離職回家當「農夫」　他上網一查被對方雄厚家產嚇傻

▲丹麥一名富家女休完產假後離職，準備接手家族企業，直到離職同事才知她家世顯赫。（示意圖，pixabay）

圖文／鏡週刊

一個人的財富狀況通常受到原生家庭背景的影響，有些人出生就含金湯匙，比其他人更有先天優勢，近日網友分享一則案例，一名丹麥女員工她在一家公司工作了7年，直到她離職後，其他同事才知道對方財力雄厚，從家族繼承數十億的家產，讓大家深感震驚。

微博「歡樂星球計劃」發文表示，丹麥一名女員工休完產假復職，只回到公司上了3天班，就決定辭職，說要陪伴孩子成長。同事平常對她互動不多，只在少數情況下進行過簡短的交談，但印象她個性和善溫柔，是典型的丹麥白人，30多歲就有了2個孩子，常在社群曬娃照片。

從她的辭職信中透露因為要接手家族企業，擔任第11代農民，也因為這名女員工姓氏非常罕見，好奇的同事上網搜尋後才驚覺女同事的父親是一位知名企業家和政治家，「她的名字也赫然出現在好幾條丹麥新聞中」，三年前她接手了價值4億丹麥克朗（約18億新台幣）的家族遺產，其中包括佔地幾百公頃的莊園以及大量的豬隻。

這讓同事簡直目瞪口呆，沒想過平常跟他們共事的女同事竟然財力驚人，萬萬沒想到人家並不是跟他們一樣都是社畜，而是千金大小姐出來體驗人生，而且長達7年。

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