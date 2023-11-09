文在寅「中國夢」落空！南韓外交部遭中國網軍滲透　駭取4.5GB電郵

▲南韓前總統文在寅在任時積極改善韓中關係，卻仍遭到中國情報機構駭入青瓦台。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓文在寅政府時期，時任總統文在寅曾試圖積極改善與中國之間的關係，為的就是促使北京當局解除禁韓令，2017年赴中演講時更表示願意同習近平一起做「中國夢」。如今南韓政黨輪替，尹錫悅政府卻發現，文在寅政府時期的外交部，竟然遭到中國情報機構駭客入侵，駭取電子郵件達到4.5GB。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，南韓政府消息人士昨日（8）指出，文在寅政府時期的南韓外交部，曾經於去年1月，遭到中國國務院負責國安工作的組成部門「國家安全部」（MSS）成功駭取4.5GB的電子郵件，且中國國家安全部還攻擊南韓青瓦台的電算網路，企圖竊取南韓國防部的機密文件。

南韓總統辦公室證實上述消息。而這也是中國國務院國家安全局首度被南韓政府指認為，企圖以南韓政府為對象駭取機密文件的元兇。

該名南韓政府消息人士透過電話向《東亞日報》透露，其實早在去年4月、也就是總統大選結果出爐（3月）的1個月以後，某個友邦便透過情報溝通渠道向南韓傳達諜報，表示南韓外交部淪為中國情報機構駭入的對象，而諜報內容便包括中國駭客行動的相關線索、活動時間點等具體情報。

南韓友邦同時透過諜報內容，指出南韓青瓦台的電算網路也淪為中國駭客攻擊的對象，中國試圖從青瓦台電算網路駭取南韓的國防機密情報。

▲中國國家主席習近平、南韓時任總統文在寅熱線。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國家情報院收到來自友邦的諜報內容後，便開始展開內部調查，發現中國國家安全部疑似利用垃圾郵件阻斷設備的弱點，成功駭取南韓外交部4.5GB的電子郵件。不過當下，南韓國家情報院與外交部並未對外公開調查內容。

南韓外交部在收到《東亞日報》置評請求後，首先證實該項消息，並表示遭到中國所駭取的4.5GB電子郵件中，未包含機密文件。

報導指出，隨著中國國務院國家安全部試圖透過入侵青瓦台電算網路、竊取南韓國防相關機密文件、蒐集南韓內部情資，部分人士擔憂南韓尹錫悅政府的總統辦公室也將淪為中國網軍與駭客攻擊的對象。

對此，一名南韓執政黨關係人士就證實，其實擺脫包括中國等外國勢力滲透蒐集情資，確實是尹錫悅決定將總統辦公室從青瓦台遷移至首爾市龍山區的原因之一，而這也是為何尹錫悅的南韓總統辦公室堅持不使用過去青瓦台所留下的設備。

一名消息人士便批判，其實文在寅政府時期積極改善韓中關係，然而諷刺的是，該段時期剛好是中國國家安全部企圖駭取南韓情報的時間點。據悉，文在寅2017年5月當選南韓總統，同年12月出訪中國，當時在北京大學發表演說時，便將中國比喻為高聳的山峰、反而將南韓比喻為山峰旁的小國，並表示願積極參與北京當局構築的「中國夢」。