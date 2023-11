媽醒來發現5歲兒失蹤　垃圾桶找到「膠帶封嘴血屍」！凶手是熟人

▲失蹤男童被發現已經死亡。(圖/翻攝自Facebook)

記者李振慧/綜合報導

美國密爾瓦基5歲男童麥卡利(Prince McCree)離家失蹤後,隔天被人發現陳屍在垃圾桶中,渾身是血的他,遺體呈現胎兒狀姿勢,手腳被捆綁,嘴巴也被堵住,生前遭到殘忍虐待與殺害。警方後來逮捕15歲少年門多薩(Erik Mendoza)與27歲男子皮埃圖拉(David Pietura)到案。

5歲男童麥卡利上月25日因為身體不舒服在家休息,媽媽午睡醒來發現他突然消失,前去詢問住在同一棟大樓中時常與兒子一起玩電動的男子門多薩與皮埃圖拉,然而2人都說沒有看到麥卡利身影。

麥卡利家人報案後,警方隔天在家附近垃圾桶中找到遺體,遺體被包裹在垃圾袋中,全身都是血,令家人悲慟無法接受。同時警方也對皮埃圖拉所住的地下室進行調查,結果在地毯附近的水泥地上發現血跡。

MILWAUKEE, WISCONSIN



15-year-old Erik Mendoza and 27-year-old David Pietura are facing first-degree intentional homicide charges for the death of 5-year-old Prince McCreehttps://t.co/70KbBOfwgw pic.twitter.com/sQZq0wcSVl