媽醒來發現5歲兒失蹤　垃圾桶找到「膠帶封嘴血屍」！凶手是熟人





▲失蹤男童被發現已經死亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國密爾瓦基5歲男童麥卡利(Prince McCree)離家失蹤後，隔天被人發現陳屍在垃圾桶中，渾身是血的他，遺體呈現胎兒狀姿勢，手腳被捆綁，嘴巴也被堵住，生前遭到殘忍虐待與殺害。警方後來逮捕15歲少年門多薩(Erik Mendoza)與27歲男子皮埃圖拉(David Pietura)到案。

5歲男童麥卡利上月25日因為身體不舒服在家休息，媽媽午睡醒來發現他突然消失，前去詢問住在同一棟大樓中時常與兒子一起玩電動的男子門多薩與皮埃圖拉，然而2人都說沒有看到麥卡利身影。

麥卡利家人報案後，警方隔天在家附近垃圾桶中找到遺體，遺體被包裹在垃圾袋中，全身都是血，令家人悲慟無法接受。同時警方也對皮埃圖拉所住的地下室進行調查，結果在地毯附近的水泥地上發現血跡。

MILWAUKEE, WISCONSIN



15-year-old Erik Mendoza and 27-year-old David Pietura are facing first-degree intentional homicide charges for the death of 5-year-old Prince McCreehttps://t.co/70KbBOfwgw pic.twitter.com/sQZq0wcSVl — S.A. Dupres (@Susan_Dupres) November 2, 2023

皮埃圖拉辯稱，血跡是之前和門多薩打架時，不小心打到流鼻血，然而警方又在皮埃圖拉的右腿上發現大量血跡，且調閱監視器發現，2人扛著裝有男童遺體垃圾袋的畫面。

皮埃圖拉坦承，他和門多薩一直沒有很喜歡麥卡利，之前曾討論過想殺人，他目睹門多薩把男童勒到沒有反應後，綁住受害者手腳並用膠帶封住嘴，等到男童醒來又繼續毆打虐待，直到確認人死後便丟進垃圾桶棄屍。

皮埃圖拉與門多薩皆被指控一級故意殺人罪、多次虐待導致兒童死亡與藏匿屍體罪，2人均將面臨司法審判。由於男童失蹤時，警方第一時間沒有對外發布兒童失蹤警報，讓家屬認為警方辦案不力，也要求警方要給個交代。