以色列空襲炸毀少年踢球夢　加薩少女截肢哭喊想要回雙腿

▲加薩的醫院湧入傷患。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

以巴衝突迄今造成上萬人死亡，許多倖存傷者則是靠著截肢保住性命，包括多名孩童。在加薩走廊南部汗尤尼斯，有14歲少年因為腿部截肢導致足球夢破碎，還有13歲少女在雙腿截肢的止痛藥藥效消退之後，痛苦哭著說「我想要回我的雙腿」。

法新社報導，自從10月7日戰爭爆發以來，加薩的糧食、水、燃料及醫療用品嚴重短缺，在納瑟醫院（Nasser Hospital）兒科病房，13歲少女巴茲（Layan al-Baz）在以色列空襲行動中失去雙腿，臉與手臂都是傷，每當止痛藥藥效消退，她只要一睜開眼睛，就會看見纏著繃帶的殘肢。

這狀況讓巴茲感到相當絕望，更說「我不想要假腿（義肢），我要他們把我的腿弄回來，他們可以做到的……我要怎麼回到學校，我的朋友可以走，我不能怎麼辦？」47歲母親拉米亞（Lamia al-Baz）只能在旁邊試著安慰巴茲，「我會陪在妳身旁的，一切都會好起來，還有未來在等著妳。」

拉米亞透露，她的2名女兒伊克拉絲（Ikhlas）和希塔姆（Khitam）以及2個孫子都喪命，是靠著耳環和腳趾認出女兒，「他們被炸得血肉模糊」。

在醫院燒傷科，14歲女孩阿加（Lama al-Agha）和15歲姐姐薩拉（Sara）躺在相鄰的病床上，她們的母親就坐在中間，強忍淚水訴說著薩拉的雙胞胎姊妹薩瑪（Sama）和12歲弟弟葉海亞（Yahya）命喪空襲。

「我歷經很多痛苦，但我感謝上帝，我還活著」，當阿加被轉移至此處並請護士協助她坐起時，就發現腿已經被截肢，但她下定決心不讓傷勢決定她的未來，「我要裝義肢，繼續念書，這樣就能實現成為醫師的夢想，為了我自己和我的家人，我要變得更堅強。」

▲加薩一名男孩在醫院哭泣。（圖／CFP）

醫院院長塔埃瑪（Nahed Abu Taaema）說明，由於出現大量傷亡且資源減少，醫護人員往往別無選擇，只能截肢以防止危及性命的併發症。

14歲少年阿布沙赫馬（Ahmad Abu Shahmah）是足球迷，在戰爭爆發的前一周報名一所學院，但如今身穿綠色球衣和短褲的他只能拄著拐杖，在住家廢墟附近走著，站在往日踢球的庭院裡。

阿布沙赫馬說，「當我（手術後）醒來的時候問了兄弟『我的腿在哪裡』，他對我說謊，說就在那裡，只是因為麻醉所以感覺不到，直到隔天親戚才告訴我真相，我哭得很慘，腦海中想到的第一件事情就是，再也不能像以前那樣走路或是踢球了。」