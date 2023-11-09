　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

以色列空襲炸毀少年踢球夢　加薩少女截肢哭喊想要回雙腿

▲▼ 加薩的醫院湧入傷患。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩的醫院湧入傷患。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

以巴衝突迄今造成上萬人死亡，許多倖存傷者則是靠著截肢保住性命，包括多名孩童。在加薩走廊南部汗尤尼斯，有14歲少年因為腿部截肢導致足球夢破碎，還有13歲少女在雙腿截肢的止痛藥藥效消退之後，痛苦哭著說「我想要回我的雙腿」。

法新社報導，自從10月7日戰爭爆發以來，加薩的糧食、水、燃料及醫療用品嚴重短缺，在納瑟醫院（Nasser Hospital）兒科病房，13歲少女巴茲（Layan al-Baz）在以色列空襲行動中失去雙腿，臉與手臂都是傷，每當止痛藥藥效消退，她只要一睜開眼睛，就會看見纏著繃帶的殘肢。

這狀況讓巴茲感到相當絕望，更說「我不想要假腿（義肢），我要他們把我的腿弄回來，他們可以做到的……我要怎麼回到學校，我的朋友可以走，我不能怎麼辦？」47歲母親拉米亞（Lamia al-Baz）只能在旁邊試著安慰巴茲，「我會陪在妳身旁的，一切都會好起來，還有未來在等著妳。」

拉米亞透露，她的2名女兒伊克拉絲（Ikhlas）和希塔姆（Khitam）以及2個孫子都喪命，是靠著耳環和腳趾認出女兒，「他們被炸得血肉模糊」。

▲▼ 加薩的醫院湧入傷患。（圖／達志影像／美聯社）

在醫院燒傷科，14歲女孩阿加（Lama al-Agha）和15歲姐姐薩拉（Sara）躺在相鄰的病床上，她們的母親就坐在中間，強忍淚水訴說著薩拉的雙胞胎姊妹薩瑪（Sama）和12歲弟弟葉海亞（Yahya）命喪空襲。

「我歷經很多痛苦，但我感謝上帝，我還活著」，當阿加被轉移至此處並請護士協助她坐起時，就發現腿已經被截肢，但她下定決心不讓傷勢決定她的未來，「我要裝義肢，繼續念書，這樣就能實現成為醫師的夢想，為了我自己和我的家人，我要變得更堅強。」

▲▼ 加薩一名男孩在醫院哭泣。（圖／CFP）

▲加薩一名男孩在醫院哭泣。（圖／CFP）

醫院院長塔埃瑪（Nahed Abu Taaema）說明，由於出現大量傷亡且資源減少，醫護人員往往別無選擇，只能截肢以防止危及性命的併發症。

14歲少年阿布沙赫馬（Ahmad Abu Shahmah）是足球迷，在戰爭爆發的前一周報名一所學院，但如今身穿綠色球衣和短褲的他只能拄著拐杖，在住家廢墟附近走著，站在往日踢球的庭院裡。

阿布沙赫馬說，「當我（手術後）醒來的時候問了兄弟『我的腿在哪裡』，他對我說謊，說就在那裡，只是因為麻醉所以感覺不到，直到隔天親戚才告訴我真相，我哭得很慘，腦海中想到的第一件事情就是，再也不能像以前那樣走路或是踢球了。」

ET快訊
日月潭驚見「長人齒的食人魚」出沒！　真實身分曝光
快訊／董事長疑欠2億神隱！　29輛巴士遭拖走
奪命畫面曝！騎在砂石車前方被頂到摔車　情侶雙雙遭輾斃
情侶上班途中遭砂石車輾斃！　家屬見慘狀痛哭
阿祖縱火奪2命！　男童母難過拒訪
陳昊森突失控淚崩！　爆熱戀魏如萱...鬆吐「真實關係」
覺得大麻沒什麼？他曝「大麻合法化2後果」：比菸酒更難管控

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英CEO晨跑「胸口劇痛」心臟病發　智慧手錶救他一命

譴責北韓軍援俄羅斯！布林肯出訪首爾會晤南韓外長　談論中東局勢

加薩市巷戰第一視角曝　美前將領：阻止哈瑪斯突襲「像在打地鼠」

德國傳月底部署戰機到羅馬尼亞　支援北約

狠父殘殺2子女！心碎音檔曝16歲兒哀求「爸爸放過我」　檢求處死刑

文在寅「中國夢」落空！南韓外交部遭中國網軍滲透　駭取4.5GB電郵

美學者：嚇阻北京攻台　單靠美國硬實力並不夠

手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛　還大走光

沒等男童上車就開走！媽發現「輾過5歲兒」嚇壞　車子直接撞大樓

西班牙小飛機降落失敗！　跑道上「瘋狂彈跳」畫面曝光

在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯

突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

Joeman、蕾菈夫婦　被警方帶走畫面曝

阿公分享炒高麗菜秘訣　獨家做法好粗又好看

2023必看動畫都在Disney+！　《天國大魔境》被讚「第1神作」

MeToo風波炎亞綸、宥勝起訴　涉及性剝削、強制猥褻罪！

問男友自己可愛的2部位　他回答下巴秀0求生慾XD

店主模仿機器人服務生　用機械動作幫顧客倒茶

英CEO晨跑「胸口劇痛」心臟病發　智慧手錶救他一命

譴責北韓軍援俄羅斯！布林肯出訪首爾會晤南韓外長　談論中東局勢

加薩市巷戰第一視角曝　美前將領：阻止哈瑪斯突襲「像在打地鼠」

德國傳月底部署戰機到羅馬尼亞　支援北約

狠父殘殺2子女！心碎音檔曝16歲兒哀求「爸爸放過我」　檢求處死刑

文在寅「中國夢」落空！南韓外交部遭中國網軍滲透　駭取4.5GB電郵

美學者：嚇阻北京攻台　單靠美國硬實力並不夠

手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛　還大走光

沒等男童上車就開走！媽發現「輾過5歲兒」嚇壞　車子直接撞大樓

西班牙小飛機降落失敗！　跑道上「瘋狂彈跳」畫面曝光

祭拜往生者爆衝突！兄弟檔持棍棒磚塊「2打1」　見警秒投降

台南藍綠之爭愈演愈烈　王家貞：民進黨不配稱做台灣人！

把柴柴掛在門把上意外成打卡景點　牠一臉迷茫：我是明星？

違停記點要暫緩！路權團怒吼「交通安全不能轉彎」　不排除再上街

獨／疑債務糾紛！高雄球棒隊出沒　深夜2地先後被「砸車+撞店面」

環境部鼓勵綠色設計　塑膠容器符合3S1R綠色費率最高7折

台東馬偕外科部蔡耀中主任　榮獲112年度台灣醫療貢獻獎

李多慧客場再戰！明年續約同場較勁安芝儇？桃猿：樂見餅做大

甘利明：日本將補貼台積電二廠9千億日圓　黃志芳樂觀台日合作

歐美最夯毒郵票「啟靈」入境　電信警破獲近千張史上最多

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

床蝨入侵南韓　大學宿舍也淪陷

仁川機場搬運工撬行李「2年偷9百萬財物」

哈瑪斯盯上女子輪流性侵　完事開槍爆頭

狠父殘殺2子女！　16歲兒死前哀求「放過我」

快訊／美證實：胡塞武裝擊落美軍MQ-9無人機

多數人都錯了！　龜甲萬專家曝「醬油保存」法

日本營養午餐「每人1隻松葉蟹」　學生超幸福

手癢「戳大象屁股」！女遊客當場被踹飛

勒索安于晴　4泰警各判5年徒刑

美國首度發現「吸血鬼病毒」寄生狀態曝

被AI誤認是紙箱！南韓工人遭機器夾爪壓死

女老師穿緊身褲　爸爸們眼睛直盯下半身

去麥當勞不要做6件事！員工：自以為貼心

DIY高空彈跳變調！　大叔腦袋撞橋墩秒昏迷影片曝

更多熱門

相關新聞

美籲「巴勒斯坦自治政府」管理加薩

美籲「巴勒斯坦自治政府」管理加薩

美國國務卿布林肯8日表示，戰爭結束後，加薩走廊應該與約旦河西岸統一，並且接受巴勒斯坦自治政府的管理。《紐約時報》指出，隨著戰爭進入第二個月，上述發言成為一個強烈信號，不僅表明這是美國希望看到的以哈戰爭結局，也反映出白宮內部的深刻焦慮。

何時停戰？以色列：未對軍事行動設下期限

何時停戰？以色列：未對軍事行動設下期限

以色列緊繃市場淡定　謝金河：美股仍是全球重心

以色列緊繃市場淡定　謝金河：美股仍是全球重心

真主黨：以色列繼續轟炸加薩　將演變成區域戰爭

真主黨：以色列繼續轟炸加薩　將演變成區域戰爭

加薩逾萬死　聯合國秘書長：以色列明顯做錯了

加薩逾萬死　聯合國秘書長：以色列明顯做錯了

關鍵字：

以巴衝突加薩截肢汗尤尼斯

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

即／彰化「雨衣阿飄」破案了！警逮1男開罰

百萬網紅仲尼峇里島溺亡　「生日變忌日」妻海灘痛哭

獨／正妹捧138萬到郵局匯款　點完少10萬真相曝光

快訊／桃園火警原因曝！阿祖點燃床墊釀2死

行員把10萬「踢進桌底」　郵局還原現場

台灣人超愛「用」！國民口頭禪讓陸網困惑了

最容易偷吃「職業」曝光！一票人出軌同事

MEI MEI升格四寶媽！　孕肚照公開「這胎要做特別的事」

陳子玄「老公正臉曝光」！煲愛2年李燕驚認：我老友

阿喜脫了！出國解放比基尼

外國妹子狂推「1伴手禮」！網愣：台灣人很少吃

最新總統預測當選率公布！柯文哲僅排第3

交往一年發現得HPV！她拒絕男友求歡超愧疚

快訊／砂石車轉彎擦撞機車！2人捲輪下慘死

陸百萬網紅溺斃「妻嚎哭緊抓遺體」鼻酸畫面曝！

更多

最夯影音

更多
在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯

在餐廳「一打二」給孩看手機　鄰桌閒語...媽：只求好好吃飯
突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

突襲校園抽查抖音神曲　學生們秒懂！賣力熱舞

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

空服員媽服務逾30年退休！　女兒跟飛貼心記錄畢業時刻

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

挖寶桃園八德食品福利社　各式零食、餅乾便宜入手

Joeman、蕾菈夫婦　被警方帶走畫面曝

Joeman、蕾菈夫婦　被警方帶走畫面曝

熱門快報

【誠徵】最上相的封面人物

【誠徵】最上相的封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

《豈有此呂》台灣濱崎步王彩樺光臨

保庇天后王彩樺的牛肉場人生 20歲被老豬哥逼脫！

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面