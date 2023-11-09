手機圖形密碼鎖千萬別亂設！韓男洗三溫暖遇竊盜　慘遭盜刷107萬

▲手機圖形鎖若設定得太簡單，很容易遭心人士破解。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

Android等智慧型手機提供使用者「圖形鎖」，保護自己的手機免於被陌生人隨意瀏覽的風險。然而，部分民眾因為懶得記太過複雜的圖案，便使用ㄱ、L、N等筆劃簡單的字母做為解鎖圖案。就有南韓民眾因手機遭到有心人士竊取，最後信用卡遭到盜刷；加害者使用相同手法，前後得手4500萬韓元（約新台幣107萬元）。

根據韓媒《News1》，南韓警方今日（9）指出，最近破獲一樁竊盜案，嫌犯為一名40多歲的男性A某，他今年9月27日在慶尚南道晉州市某間桑拿（三溫暖），在強制開鎖更衣室的置物櫃後，竟然竊取其他顧客的1支手機、信用卡，直到本月4日為止，又陸續在晉州市6間桑拿和公共澡堂犯案。

A某在步出公共澡堂後，竟然試圖破解竊取來的手機，當發現手機使用圖形鎖後，便料想到大部分的人可能使用ㄱ、L、N、Z等筆劃簡單的字母做為解鎖圖案，只經歷3至4次的失敗，就成功破解手機。

之後，A某利用該支手機，向受害者所持有信用卡的所屬銀行撥打電話，聲稱自己「忘記密碼」，接著再從竊取來的錢包拿出受害者的身分證，向銀行完成身分驗證程序，以此重新更改密碼，最後成功盜領現金，同時成功完成信用貸款申請。

A某總共得手約4500萬韓元（約新台幣107萬元）。

其實，這次並非A某第一次犯案。前科累累的A某，先前才因為在公共澡堂、桑拿等場所，透過非法開鎖其他顧客的置物櫃竊取手機與錢包而入獄，豈料今年2月出獄後卻還是改不了愛盜竊的壞習慣，在晉州的公共澡堂等以事先準備好的道具犯案。

南韓警方建議民眾，智慧型手機的圖形鎖，應該設定成筆劃較多、且難以在短時間內破解的文字或圖形，且手機、身分證、信用卡或金融卡應該要分開保管，以分散風險的形式，使竊犯不容易在短時間內獲取全部的個資。

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