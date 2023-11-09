以巴衝突無期限！　以色列證實：未對軍事行動「設下時限」

▲以色列對加薩發動攻擊，當地濃煙升起。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

以色列戰時內閣部長、前國防部長甘茨（Benny Gantz）8日表示，以國並未對目前在加薩進行的地面進攻設定時限，也就是說，以軍將奮戰到最後一刻，直到全面剷除哈瑪斯。

根據《以色列郵報》報導，以色列戰時內閣部長甘茨在以色列第二大城市特拉維夫接受採訪時直言，對於此次的軍事行動，並未設置任何時間限制。他再度重申，「這場戰爭是為了以色列人民的安全與猶太復國主義的價值觀，因此我無法估計戰爭中每個階段的長度與後續戰爭的持續時間。我們不能放棄我們的戰略目標。」

▲曾任國防部長的以色列民族團結黨領袖甘茨（Benny Gantz）加入戰時內閣。（圖／達志影像／美聯社）



甘茨說，以色列人民傷痕累累，特別是來自南部被哈瑪斯侵略者蹂躪的居民，在這個恐怖組織的聖戰行動威脅被消除以前，他們無法回到家鄉重建被摧毀的家園。他強調，以色列無法接受在邊界出現如此活躍的危險，人們在中東和平相處的共識受到哈瑪斯的威脅。

包含甘茨在內的所有戰時內閣成員都一再表示，「以色列是被哈瑪斯肆無忌憚的襲擊逼迫加入戰爭，同時被迫將以經濟為主導的共存模式轉向堅定的分離與維安。」

另一方面，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也強調，以色列將無限期維持對加薩的安全控制，但此言卻也引發部分人士不滿。甘茨雖然拒絕對此詳細說明，但他8日證實，以色列尚未就由誰來治理加薩走廊制定長期策略，「唯有加薩地區安全、以色列北部地區安全、約旦河西岸安全，我們才會坐下來，審視加薩的另一種機制。」