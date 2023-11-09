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去麥當勞不要做「6件事」！　員工親曝：自以為貼心卻成困擾

▲▼ 麥當勞 。（示意圖／CFP）

▲麥當勞親揭6大禁忌事項。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

國外一名麥當勞員工表示，儘管他們想要為顧客提供美味的餐點與貼心的服務，但是部分顧客的舉動卻常常踩到員工的地雷，不但造成店員的困擾，還會影響到其他顧客。而她也特別列出了6點，並一一解釋其踩雷的點。

TikTok網友@maccasworkeraddict分享了一段影片並條列了6大麥當勞員工地雷，其中甚至還包括一些顧客「自以為貼心」的作法，也引發網友熱烈討論。

1、 不吃酸黃瓜，也不要亂丟

她強調，自己能夠理解很多顧客不愛吃酸黃瓜，但是卻有青少年把這些酸黃瓜挑出後，丟到牆壁或是桌子上，導致員工還要再花心力去打掃被弄髒的牆面或是桌面。她提醒，如果不吃酸黃瓜，請把挑出來的酸黃瓜跟垃圾放在一起。

2、 不要把托盤疊起來

雖然有很多顧客會在用餐完畢後協助整理垃圾，把廚餘和垃圾一起放在餐盤上或是將餐盤疊在一起，但是這卻也造成員工困擾。因為麥當勞有一套自己的回收系統與餐盤消毒系統。如果顧客將廚餘和可回收垃圾一起丟進垃圾桶，員工就必須翻遍已經吃剩的漢堡與奶昔，再把可回收垃圾挖出來。

▲▼ 麥當勞 。（示意圖／CFP）

▲麥當勞員工表示，點完餐不要離開點餐檯 。（示意圖／CFP）

3、 點完餐後離開櫃台等候區

部分顧客會在點完餐後跑去上廁所或是離開現場做其他事，因此錯過工作人員喊到他名字的時候。然而這樣一來，食物就會一直占用點餐檯的空間，對出餐作業造成困擾。

4、 開「麥式玩笑」

部分顧客喜歡自以為幽默地在所有餐點名前加上「麥（Mc）」，例如麥薯條、麥可樂、糖醋麥當勞醬等，但是其實員工一點都不覺得好笑。

5、 在得來速點餐時不提前考慮好內容

員工能夠理解很多時候小孩會在最後一刻改變心意，但是最不能忍受的是，很多成年人很愛在點餐時問一堆問題，例如他應該吃什麼漢堡、這個餐是否可以搭配其他食物，又或者是為何這個漢堡停產了。員工強調，請在排隊時想好要吃什麼東西，並且不要跟員工閒聊，因為在你後面排隊的人會很不耐煩。

6、 假裝餐點出問題

麥當勞規定如果餐點出問題，必須換一份新的餐點給顧客。但是卻有人鑽漏洞，聲稱他們在漢堡裡發現頭髮，要求換一份新的漢堡，然而他們卻將漢堡幾乎吃光。員工直言，其實他們早就看穿了這些奧步。

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