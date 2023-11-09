狠父殘殺2子女！心碎音檔曝16歲兒哀求「爸爸放過我」　檢求處死刑

▲ 男嫌已經承認殺害2名子女。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

南韓慶尚南道昌原市8月發生一起悲劇，一名父親因家庭失和對生活感到悲觀，殺害一雙未成年兒女後自殺未遂，行車紀錄器錄下16歲兒子死亡前苦苦哀求父親「放過我」的14分鐘音檔，案情曝光後震驚社會，檢方已向法院求處死刑。

綜合SBS等韓媒，56歲男嫌今年8月將17歲女兒及16歲兒子載到慶南金海市一處山區，餵服安眠藥後將他們殺害。當天他向子女的學校申請校外活動，帶孩子到附近遊玩後，再到父親墳墓所在的山上犯案。

由於孩子在他申請的校外活動時間過後遲遲沒有到校上課，校方察覺有異報案，警方追蹤他的手機位置，8月28日白天在案發的山上尋獲他的卡車，並在車內發現男嫌子女的遺體，他則是獨自獲救撿回一命。

調查發現，男嫌10多年前離婚後便和母親同住，獨自扶養兒女，但因長期和母親不和，對生活感到悲觀，萌生自殺念頭，殺害孩子後曾企圖輕生。

行車紀錄器還錄下案發前後一段約14分鐘的音檔，可聽見兒子死前最後一刻苦苦哀求父親「爸爸，請放過我」的聲音，在父親犯案前還天真對他說，「爸爸，謝謝你帶我們來玩，等我長大會報答您的」，未料死在父親手中。

昌原地方法院7日開庭審理此案，檢方向法院求處男嫌死刑，指控他「從一個月前就預謀犯案，殘忍殺害子女後不但沒有反省，不斷狡辯，還要求家人聘請律師，一心只想減刑」，「考慮到他犯下殺害無辜未成年子女的重罪，且對家人帶來無法抹滅的痛苦，要求處以死刑。」

男嫌在最後陳述時則稱，「在心理狀況不穩定的狀態下犯下大錯，將對孩子們抱持懺悔之心」，並承認所有犯行。法院預計12月14日開庭宣布判決結果。

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