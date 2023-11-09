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出國當心床蝨！專家揭飯店房間「8個細菌天堂」　這7招自保

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲ 飯店房間裡如沙發、落地窗簾等家具很少深度清潔-。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英法等歐洲國家爆發「臭蟲」（床蝨）危機後，南韓各地也出現災情，全國累積逾30起通報，令許多即將出國旅遊的民眾感到恐慌。《太陽報》綜合睡眠專家、傳染病專家、飯店專家、微生物專家及酒店工作人員等專業人士意見，整理出以下8個飯店房間裡可能成為細菌溫床的位置，以及7項自保招術，提醒旅客不用因此完全不住飯店，但仍有必要了解這些資訊，以提升住宿和睡眠品質。

1. 沙發

酒店房間裡的沙發和椅子不會在每組房客退房後深度清潔，成為細菌孳生的理想環境，被睡眠專家西利（Martin Seeley）形容為一條「細菌公路」，可能攜帶金黃色葡萄球菌等細菌，會引發葡萄球菌感染症或皮膚感染。

明尼蘇達大學公共衛生學院傳染病專家吉兒戴爾（Nidhi Ghildayal）也指出，沙發上的污漬通常只能「擦掉」而非「清除」，因此建議坐下之前先放上一條乾淨毛巾。

2. 毯子

每人平均每晚產生500毫升汗液，且會有多達32萬個皮膚細胞脫落，若酒店的毯子和棉被一個月內沒有徹底清潔，最多可能吸入15公升的汗和960萬個死皮細胞，還有過去房客的口水等體液，因此從取用毯子時必須放輕動作，以減輕過敏反應，入住前也應自備抗過敏藥物。

3. 布質床頭板

▲▼ 飯店,酒店。（示意圖／CFP）

▲ 布質床頭板清潔不易。（示意圖／CFP）

布質床頭板很難清潔，需要使用蒸氣清潔機，代表在兩組房客之間很難正確清潔，而臭蟲恰好喜歡柔軟家具，會聚集在布料上，且這種床頭板容易積灰塵，降低過敏患者睡眠品質。

4. 窗簾

落地窗簾是細菌和塵蟎的完美藏身處，因為長到拖地的窗簾很少徹底清洗。家用窗簾最好每6個月清洗一次，而酒店窗簾因人員頻繁出入，應該更常清洗。

5. 地毯

人們的鞋子會在酒店房間地毯留下大量細菌，酒店專家托姆斯基（Tomsky）就指出，不論地板看起來多乾淨，都不建議在房間裡赤腳走路，「酒店房間裡最髒的部分是地毯。這是真的，地毯就像吸塵器，但幾乎永遠不會深度清潔，因為房間裡總是有人。」

6. 遙控器

▲▼媒體，電視，有線電視，頻道，黨政軍，遙控器。（圖／視覺中國）

▲ 遙控器也可能成為細菌溫床。（圖／CFP）

房間裡的電視遙控器經過無數房客之手，代表每條縫隙都不乾淨。紐約大學醫學院微生物學與病理學臨床教授蒂爾諾（Philip Tierno）指出，遙控器上可能有人類的體毛，甚至沾到排泄物，取決於人們摸遙控器之前摸過什麼，還可能有昆蟲屍體、灰塵、化妝品或是食物，且遙控器握久會流汗，可能幫助微生物增長。

紐約過敏與氣喘護理中心醫學主任巴賽特（Clifford Bassett）建議，可以將遙控器放進密封袋後使用。

7. 淋浴蓮蓬頭

蓮蓬頭應該每年更換一次，但酒店房間裡的蓮蓬頭通常使用更久，恐怕使房客接觸到退伍軍人桿菌，對免疫系統較弱的老年人來說，可能引發退伍軍人病，因此蒂爾諾建議，開始淋浴前應該讓熱水流1至2分鐘，讓細菌脫落。

8. 玻璃杯

酒店員工伊萬杰琳（Evangeline）在一段TikTok影片中透露，房間裡最髒的就是玻璃杯，建議房客千萬不要使用，因為玻璃杯不會經常清洗，若有需要建議洗過再使用。

▲▼ 飯店,酒店,玻璃杯,瓶裝水。（圖／CFP）

▲ 酒店員工提醒，房間裡的玻璃杯應該洗過再使用。（圖／CFP）

《太陽報》也整理7項外出住宿時增進衛生的小撇布，包括將毯子摺好，放在房間裡不會用到的角落；盡量訂用白色床單的酒店，才能清楚看到污漬；讓行李箱遠離床鋪，以免輪子上的細菌沾附；避免將濕毛巾放在床上；坐上椅子或沙發前鋪上乾淨毛巾；衣物避免接觸柔軟家具；睡前換上乾淨襪子，以免細菌擴散。

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