ATM領錢被盯上！美單親媽「獨養2孩與癌母」　卻遭劫匪當街槍殺

▲瓊妮在ATM領錢時被劫匪射殺。（圖／翻攝自Facebook／Jonnie Klein ）



記者吳美依／綜合報導

美國芝加哥發生駭人案件，32歲的瓊妮（Jonnie Angel Klein）獨自撫養2個孩子與罹癌母親，4日下班後在自動提款機（ATM）領錢，卻被劫匪盯上並遭當街射殺，送醫後仍回天乏術。

ABC News等外媒報導，根據監視器畫面，瓊妮在大通銀行（Chase Bank）ATM領錢時遇上劫匪，激烈反抗後胸部中彈，她一度試圖開車逃離卻沒有成功，不久後被路人發現送醫，卻仍在醫院宣告不治。案發地點距離最近的沃斯警察局（Worth Police Department）僅3個街區。

▲2名嫌犯還涉及近期一系列武裝搶劫案。（圖／翻攝沃斯警察局）



在芝加哥南郊重案組追查下，22歲的塔瑪拉（Tamara Jailynn Johnson）及23歲的傑森（Jason Jerry Joseph Johnson）隔日落網，兩人都被指控犯下第一級謀殺罪，並且「與最近幾件發生在芝加哥與印第安那州西北部的武裝搶劫案有關」，8日出庭後還押候審。

沃斯警察局長提默西（Timothy Denton）指出，根據監視器畫面，2名嫌犯一直在那裡伺機而動，「實際上，任何開車經過那個ATM的人都可能會是（受害者）。」他形容，這是一起毫無意義的謀殺。

瓊妮是家中唯一經濟支柱，獨自撫養14歲兒子、10歲女兒及罹癌的母親。堂哥尼克（Nick Klein）說，「看到這種事情發生，是一種毀滅性的打擊。她一直是照亮我們家族的光明。」