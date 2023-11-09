美籲戰後「巴勒斯坦自治政府」管理加薩　紐時：白宮深刻焦慮

▲以哈戰爭讓加薩150萬人流離失所。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

美國國務卿布林肯8日表示，戰爭結束後，加薩走廊應該與約旦河西岸統一，並且接受巴勒斯坦自治政府的管理。《紐約時報》指出，隨著戰爭進入第二個月，上述發言成為一個強烈信號，不僅表明這是美國希望看到的以哈戰爭結局，也反映出白宮內部的深刻焦慮。

布林肯8日在東京G7峰會場邊表示，一場持久的和平必須包括巴勒斯坦人領導的治理，巴勒斯坦自治政府領導下的加薩與西岸統一，可持續的加薩重建機制，以色列人與巴勒斯坦人在各自空間裡共同生活，享有平等的安全、自由、機會及尊嚴，並且不能強迫巴勒斯坦人離開加薩，「現在不會，戰後也不會。」

近東事務助理國務卿李弗（Barbara Leaf）也指出，美國認為巴勒斯坦自治政府將是加薩的合適治理機構，「巴勒斯坦自治政府是唯一根據《奧斯陸協議》成立的巴勒斯坦政府。不論它的缺點是什麼，都是約旦河西岸巴勒斯坦人的政府。我們確實認為，在加薩衝突過後的治理與安全方面，巴勒斯坦人的聲音與願望必須成為核心。」

▲布林肯突訪約旦河西岸，與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯會面。（圖／達志影像／美聯社）

CNN及《紐約時報》指出，拜登在衝突初期完全支持以色列反擊權利，華府官員至今仍頻繁重申這個立場，但隨著加薩人道危機日益嚴峻，保護巴勒斯坦平民及人道主義停火的呼聲高漲。他面臨越來越大的壓力，必須利用自己的影響力，在該區域推動一場可持續的長期目標，並把平民傷亡最小化。明確迅速地捍衛盟友，如今已成複雜得多的外交挑戰。

不過，越來越多跡象表明，美國與以色列的的利益正在出現分歧。美國持續呼籲，戰爭結束後，以色列不應該再度占領加薩，但以色列總理納坦雅胡本周稍早表示，以色列將「無限期」負責加薩的安全，引發華府的擔憂。

▲以色列軍隊進入加薩走廊。（圖／路透）

此外，即使以色列設法結束哈瑪斯的治理，在加薩恢復巴勒斯坦自治政府的統治，也不是一件容易的事，其領袖阿巴斯非常不受歡迎，被許多巴勒斯坦人視為腐敗，而且他試圖透過和談換取獨立的努力已經失敗。

現今巴勒斯坦可被粗略分成2塊地區，第一塊是與約旦接壤的約旦河西岸，由國際承認的巴勒斯坦自治政府（PA）統治，政黨法塔赫（Fatah）相對溫和。第二塊則是與埃及接壤、7日爆發衝突的加薩走廊，被國際視為恐怖分子的哈瑪斯掌控。法塔赫及哈瑪斯對於以色列的立場有所差異，被視為政治對手。

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