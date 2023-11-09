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澳洲農夫遭3.2公尺大鱷拖下水　反咬一口脫困

▲鱷魚具有強大咬合力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲鱷魚被農夫反咬一口，痛到鬆口了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

澳洲一名農夫日前在水邊與一隻3.2公尺長的大鱷進行生死對決，當時他準備離開水潭邊，不料大鱷突然衝出水面咬住他的腳，迅速將他拖入水中，但在混亂之中他的臉和鱷魚的眼部靠得很近，他索性咬住鱷魚的眼皮，才強迫鱷魚鬆口，讓他有時間逃生。

飼養牛群的農夫迪佛勒克斯（Colin Deveraux），10月在芬尼斯河邊建造圍欄時，被湖面的動靜吸引了注意。他站定看著魚群在湖水中游動，準備離開時，一隻大鱷魚突然竄出水面狠狠咬住他的右腳，把他像布娃娃一般猛烈甩動，接著拖入水中。

迪佛勒克斯說，他一開始試著用另一隻腳踢鱷魚的側腹部，但沒什麼用，「我的處境很尷尬...但突然間牙齒咬到了他的眼皮，還滿厚的，像是在咬皮革一樣，但我反咬了他眼皮一口，他就鬆開了。」

「我跳起來然後跑向我車子的方向」，迪佛勒克斯說，「牠追了我一小段路，大概4公尺吧，然後牠就停下來了。」他回到車上後立刻用毛巾和一些繩索綁住腿部止血，然後他的兄弟再載他往北開130公里到皇家達爾文醫院就醫。

「如果他咬我其他地方的話，下場可能會不一樣」，迪佛勒克斯表示，這代表以後都得改變建造圍欄的做法，「我一直在沼澤地區修築圍欄和過生活，但這件事讓我開了眼界。」

根據當地政府的說法，鱷魚是北領地一項重要產業的基礎，而且受到法律保護。鱷魚符合科學與人類巨大的興趣，同時也是吸引遊客前來的重要資產。

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