多數人都錯了！　龜甲萬專家曝「醬油保存」法

▲醬油大廠「龜甲萬」專家建議開封後的醬油都應冷藏，以避免變質。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

醬油是東方美食的靈魂，能讓菜餚更鮮美。但你知道開封後的醬油該怎麼保存嗎？

根據烹飪網站「Allrecipes」說明，網站編輯請教了日本醬油大廠「龜甲萬」的專家之後，得到了這樣的答案：不管是袋裝或是瓶裝的醬油，開封後都應該放進冰箱，這樣才能保持醬油的風味和品質，也能避免醬油變色。

原因是因為醬油跟橄欖油、醋一樣，會受到光線和溫度的影響，所以未開封時要放在陰涼、避光的地方；開封後則需要放進冰箱，才能延長醬油的壽命。當然，如果消費者不喜歡冰冷的醬油，或者冰箱已經沒有空間了，也可以把開封後的醬油放在陰涼的地方，只要醬油沒有加水或其他東西，就算沒有冷藏也不會壞掉。但是，如果想吃到最新鮮的醬油，還是建議在開封後一個月內用完。

醬油因為含有高濃度的鹽，不容易孳生細菌，所以未開封的醬油可以放在室溫下，只要遠離熱源，並在包裝上的最佳保質期內使用即可。

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