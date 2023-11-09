路透：黎巴嫩真主黨獲「俄製反艦導彈」　劍指美國航母打擊群

▲黎巴嫩真主黨武裝分子今年5月在黎巴嫩南部進行演習。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

消息人士透露，黎巴嫩真主黨已取得威力強大的俄製反潛艦飛彈，旨在對抗美軍部署在地中海東部的艦隊。

根據《路透社》報導，黎巴嫩2名熟知真主黨武器庫的消息人士透露，真主黨的反艦能力自2006年以來獲得極大發展，近期更獲得了射程達300公里的俄羅斯製造岸基型「寶石」（Yakhont） 反潛艦巡弋飛彈。

消息人士透露，真主黨是透過敘利亞獨裁總統阿薩德（Bashar al-Assad）取得這項武器；伊朗對真主黨提供財力和軍力支持，而阿薩德政府則負責加速武器轉移。

其中一名消息人士更暗示，真主黨針對敵方軍艦使用這種武器，表明衝突已經升級為重大的地區戰爭，「我們有『寶石』，當然還有其他東西。」目前真主黨尚未對此做出回應。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的報告指出，寶石反潛飛彈是1999年由一家俄羅斯國防公司開發出口，能夠從空中、地面或潛艦上發射；由地面發射的寶石反潛飛彈能以離地10至15公尺的低空接近目標，避免被發現。

真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）先前曾威脅，美軍在地中海部署軍艦並沒有威懾到真主黨，「美國軍艦沒有嚇到我們，也不會嚇到我們，我們已經為威脅我們的軍艦做好準備。」

►黎巴嫩真主黨警告：以色列若繼續轟炸加薩 將演變成區域戰爭

►「胡塞武裝」擊落美軍死神無人機！ 造價近10億

►美軍罕見公開「核潛艦」動向！ 正穿越蘇伊士運河部署中東