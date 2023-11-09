日本國中營養午餐「每人1隻松葉蟹」　學生大啖蟹肉直呼：超幸福

▲新潟縣岩船中學與當地政府合作，提供給學生一人一隻松葉蟹當作營養午餐。（圖／翻攝自YT：UX新潟テレビ21）



圖文／CTWANT

日本冬季美食王者當屬「螃蟹」莫屬，11月至3月更是松葉蟹的產季，不少國外饕客都會為此衝去旅日一波。日本新潟縣的松葉蟹撈捕量排名日本第6，新潟縣政府特別與村上市國中合作，讓70名國中生能在營養午餐中品嘗到價值2500日圓（約530元新台幣）起跳的松葉蟹，當地學生更直言「超感動」。

根據日媒報導，村上市撈捕的松葉蟹以出口居多，為了讓當地學生能品嘗地方特產，新潟地方漁會以及市政府等單位協議，將在村上市內的國中進行試吃。村上市岩船中學最近每位學生就分到「一人一整隻」松葉蟹當午餐，大飽口福。

▲許多學生是第一次吃螃蟹，還不熟悉正確食用螃蟹的方法。（圖／翻攝自YT：UX新潟テレビ21）



由於當地居民鮮少吃到高級松葉蟹，大部分學生並不熟悉怎麼吃螃蟹，當天還派出專業人士到場解說，在與螃蟹殼經歷一番苦戰後，終於能大啖鮮美的蟹肉。許多第一次品嘗螃蟹的學生受訪時更說「第一次看到這樣的營養午餐，我好感動」、「我從沒吃過螃蟹，原來蟹膏這麼美味」、「螃蟹的味道真高級」。

新潟漁會業岩船港分所所長伴田航表示，很高興看到學生們吃得這麼開心。由於許多孩子不知道當地盛產松葉蟹和鱈魚，未來會繼續提供美味的海鮮給學校當作營養午餐食材，讓更多人品嚐在地美食的滋味。

延伸閱讀

▸ 什麼巧合？男子修水管竟意外掏出「活體生物」 網友直呼：真是奇葩

▸ 當兵好累？2新兵為放假竟登記結婚 「婚假騙局」遭識破超慘下場曝

▸ 媽媽中風…清寒大一女學生「休學扛家計」 北投暖警出手了