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約會對象1理由吃光「別桌客人剩菜」　妹子傻眼：他不在意口水

約會對象1理由吃光「別桌客人剩菜」　妹子傻眼：他不在意口水

▲一名女子和男子約會，赫然發現對方竟吃別桌留下的剩菜。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

珍惜食物是好事，但這樣是否太超過？國外一名女子分享和約會對象吃飯，對方發現其他桌還有剩菜，竟將食物「一掃而空」，超離譜行徑讓她目瞪口呆。

原PO在育兒論壇《Mumsnet》發文，透露和一名男子約會了幾個月，日前相約吃午餐，抵達餐廳入座時，瞄到旁邊的桌子還沒有清理乾淨，盤子裡還剩不少食物，但她沒有想太多，接著詢問對象想吃什麼，沒想到對方回答：「我就吃還沒清理的桌子上，剩下的吐司和香腸」。

原PO以為是玩笑話，怎料男子真的拿起旁邊桌子上剩菜，開始吃了起來，她試圖阻止：「我可以請你，你不需要吃剩菜！」結果對方不聽勸，解釋是因為無法忍受浪費食物，她只好自己點餐獨自吃完，「他把其他客人留下的剩菜吃光了」。

約會對象1理由吃光「別桌客人剩菜」　妹子傻眼：他不在意口水

▲男子為了不浪費食物，吃光其他客人留下的食物。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO坦言自己很不舒服，男子以前從沒有這樣的舉動，不過曾暗示過想這樣做，事後她也詢問：「不擔心食物上可能會有別人的口水嗎？」殊不知對方表明不在意，讓她整個幻想破滅，完全失去興趣，卻不禁猶豫自己是否應該更包容。

貼文一出，網友紛紛直言：「太噁心了」、「他是個骯髒、吝嗇的討厭鬼」、「這會讓我卻步，不敢相信有人會這麼做」、「除非妳從街上撿到流浪漢，否則這情況不可能發生」、「快擺脫他」。

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