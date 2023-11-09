黎巴嫩真主黨警告：以色列若繼續轟炸加薩　將演變成區域戰爭

▲真主黨副主席卡西姆警告，以哈衝突恐演變成區域戰爭。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯相同，都受到伊朗幕後支持的黎巴嫩武裝組織真主黨，二把手警告以色列若繼續轟炸加薩、殺害加薩平民，恐怕會引發中東規模更大的戰爭。

真主黨副主席卡西姆（Sheikh Naim Qassem）在貝魯特（Beirut）受訪時告訴BBC，以色列繼續轟炸加薩的話，「中東地區可能會有非常嚴重與非常危險的發展，沒人可以阻止這個惡果的發生。」

哈瑪斯掌控的巴勒斯坦衛生部指出，以色列宣戰以來，超過1萬名平民被害。以色列於10月7日遭到哈瑪斯大規模空襲，約1400人遭殺害，其中1000人是以色列平民，之後以色列展開報復。

「危險是真實存在的」，卡西姆說，「因為以色列對平民的侵略行為正在增加，還殺害了更多的婦女和兒童。這樣的事情能夠持續發生而不引發區域內真正的危機嗎？我不這麼認為。」

卡西姆堅稱，任何情勢升級都與以色列的加薩行動有關，「任何可能性都有一種回應」，他說，真主黨有很多可能性。





▲以色列對加薩頻繁轟炸。（圖／路透）

被英國、美國和阿拉伯聯盟列為恐怖組織的真主黨，在伊朗的強力支持下，成為黎巴嫩境內最大的政治與軍事力量。目前為止，真主黨已經多次警告以色列，但對於行動顯得小心謹慎。

加薩在以色列西南方，黎巴嫩則位於北方邊境，而且境內南部還有為數不少的哈瑪斯成員，這些成員在開戰後對以色列進行襲擾。以色列上周日（5日）對黎巴嫩南境實施空襲，造成一名婦女與3名兒童喪生，真主黨則首次在這場以哈衝突中動用火箭彈，造成一名以色列公民死亡。

真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）先前威脅過，只要黎巴嫩境內有一名平民死掉，就會以牙還牙，殺害以色列的一名平民。然而值得注意的是，他並沒有威脅要向以色列全面開戰。