加薩逾萬死3／4是老弱婦孺！　聯合國秘書長：以色列明顯做錯了





▲加薩醫院被炸釀數百人死傷。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

加薩目前死亡人數攀升至1萬515人，其中近7成是老弱婦孺，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）受訪時表示，加薩大量平民的死亡，代表以色列在加薩的行動出現了「明顯的錯誤」。

古特瑞斯接受路透社報導時表示，沒有任何事能夠削弱哈瑪斯在10月7日所做出的惡劣行為，「但我們需要分清楚，哈瑪斯是一回事，巴勒斯坦人民是另一回事。」10月7日當天，哈瑪斯對以色列發動大規模飛彈空襲，隨後空降以色列境內，殘殺與俘虜以色列及外國籍平民，造成死亡1400人死亡，超過200人至今仍被俘。

古特瑞斯說，當哈瑪斯以巴勒斯坦平民當人肉盾牌時，已經是侵犯行為，「但當有人看到（以色列的）軍事行動中，有多少平民遭到殺害時，很明顯是哪裡出錯了。」

以色列在加薩的軍事行動必須完全遵守戰爭法，古特瑞斯說，以軍應該要允許人道救援物資進入加薩，「在某種程度上，國際給予的同情已因我們每天看到人們處在惡劣的人道環境裡面，變成了質疑。」同時，他也呼籲哈瑪斯應立即釋放俘虜的所有人質。

根據哈瑪斯掌控的巴勒斯坦衛生部統計，加薩在以哈開戰至今已有約1萬515人死亡，其中大約3／4的死者為兒童、婦女和長者。由於目前戰況混亂，第三方難以核實確切死亡人數，不過平民與醫療、避難設施被炸毀的畫面，幾乎天天出現。