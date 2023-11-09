美國本土首度發現「吸血鬼病毒」！　寄生狀態曝光

▲美國本土首度發現「吸血鬼病毒」。（圖／翻攝自《國際微生物生態學會期刊》）



記者張方瑀／綜合報導

美國科學家首度在土壤樣本中，發現能附著在其他病毒上維持生命並自我複製的「吸血鬼病毒」，有望能成為抗病毒療法的研發關鍵。

根據英國《獨立報》、《每日郵報》報導，來自馬里蘭州大學巴爾的摩分校（UMBC）和聖路易斯華盛頓大學（Washington University in St. Louis）的研究團隊，在在馬里蘭州和密蘇里州的土壤樣本中，發現了一種能附著在其他病毒的「頸部」進行補食與自我複製「吸血鬼病毒」（vampire viruses）。

▲美國本土首度發現「吸血鬼病毒」。（圖／翻攝自《國際微生物生態學會期刊》）



這種特殊的病毒透過嗜菌體附著其他土壤傳播的病毒，其吸附點就在土壤病毒的蛋白衣殼（capsid）連接病毒尾部的部位，形同土壤病毒的頸部。儘管研究人員數十年前就知道此種病毒的存在，卻是首度在美國本土發現。

這項研究已發表在《國際微生物生態學會期刊》中，UMBC生物學家、研究主要作者、德卡瓦洛（Tagide deCarvalho）表示，「當我看到它的時候，我簡直不敢相信，沒人見過嗜菌體或任何其他的病毒能附著在另一種病毒上。」

研究團隊指出，這種吸血鬼病毒能夠導致宿主身上的病毒進入「休眠」，雖然能殺死感染作物和牲畜上的病毒，卻同時會殺死讓土壤肥沃的好病毒。目前團隊已投入相關研究，有望能成為抗病毒療法的研發關鍵。