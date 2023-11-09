美債殖利率回落　美股多收高

▲美股主要指數今天多收高。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約8日綜合外電報導

投資人關注即將公布的企業財報，同時美國公債殖利率回落，美股主要指數今天多收高，但漲幅及降幅不大。台積電ADR跌0.44%、收92.00元。

道瓊工業指數下跌40.33點或0.12%，收34112.27點。

標準普爾指數上漲4.40點或0.10%，收4382.78點。

那斯達克指數揚升10.55點或0.08%，收13650.41點。

費城半導體指數上揚1.21點或0.035%，收3472.67點。