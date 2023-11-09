快訊／「胡塞武裝」擊落美軍死神無人機！　造價近10億

▲美軍MQ-9死神無人偵察機遭擊落。（示意圖非遭擊落飛機／翻攝自美國空軍網頁af.mil）

記者張靖榕／綜合外電報導

以色列與激進組織哈瑪斯衝突持續當中，黎巴嫩境內的真主黨以及葉門的胡塞武裝都蠢蠢欲動。一名美國國防部官員證實，美軍MQ-9死神無人偵察機在葉門海岸，遭到伊朗支持的反政府組織、恐怖組織胡塞武裝擊落。

該名官員向美媒《福斯新聞》（Fox News）表示，「我們可以證實美軍MQ-9無人偵察機在葉門海岸，國際水域上的國際空域遭到擊落。」他補充道，美軍中央司令部正在評估此次事件的嚴重性。

造價3000萬美元（約新台幣9.7億元）的MQ-9無人機當時在葉門外海上空進行偵查任務，隨後遭到胡塞武裝發射的飛彈擊落。

距離上一次美軍MQ-9無人偵察機被胡塞武裝擊落，已經是2019年6月6日的事情，之後平緩了一段時間，因此拜登政府在2021年將其移除美國的恐怖份子名單。

胡塞武裝於10月31日公開對以色列宣戰，並揚言要用飛彈無人機對以色列進行轟炸。胡塞於本月1日對以色列發起飛彈與無人機打擊，以色列以反飛彈系統進行防禦。胡塞飛彈瞄準地點往往是以色列市區，此外，該組織又發布一張以色列位於迪莫納的核設施的照片，暗示將對以色列核設施進行襲擊。

