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英日2＋2聯合聲明：台海和平對國際安全不可或缺

▲英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、外交大臣柯維立（James Cleverly）與日本防衛大臣木原稔、外務大臣上川陽子會談。（圖／路透）

▲英國國防大臣夏普斯（左一，Grant Shapps）、外交大臣柯維立（左二，James Cleverly）與日本防衛大臣木原稔（右一）、外務大臣上川陽子會談（右二）。（圖／路透）

文／中央社記者陳韻聿倫敦8日專電

第5屆英日防長與外長2+2對話7日在東京舉行，會後雙方發布聯合聲明，其中提到台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺，並呼籲和平解決台海議題。

英日重申，「強烈反對」任何企圖透過武力或脅迫改變現狀的單方面作為，無論相關作為發生在世界何處。兩國並對南海與東海情勢表達「嚴正關切」。

英日敦促中國採取符合國際社會負責任成員的行動，且切勿協助俄羅斯持續對烏克蘭的侵略戰爭。兩國並對中國以及新疆、西藏、香港情勢表達關切，但同時表示願意一同努力，透過對話與中國建立穩定、具建設性的關係。

聯合聲明並重申支持台灣有意義參與國際組織：在非以國家地位（statehood）為參與前提的情況下，支持台灣成為國際組織正式成員；在以國家地位為參與前提的情況下，支持台灣成為觀察員。聲明強調，英國與日本對台灣的基本立場不變。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）、外交大臣柯維立（James Cleverly）7日與日本防衛大臣木原稔、外務大臣上川陽子會談。除了針對俄烏戰爭、中東衝突情勢，以及北韓、伊朗等政權恣意違反國際法的作為表達強烈譴責或關切，聯合聲明提及的英日安全防衛合作發展尤其值得關注。聲明重申，歐洲－大西洋與印度－太平洋區域的安全繁榮密不可分。

英日今年1月簽署「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA），允許雙方在對方領土部署武裝部隊，並一同規劃和執行規模較大、複雜度較高、更頻繁的聯合軍事演訓與部署行動。5月，英日簽署「廣島協議」（Hiroshima Accord），全方位提升雙方在經濟、防衛、科技、能源等領域的全球戰略夥伴關係。

在2+2會後聯合聲明，英日防長與外長對兩國近年防衛交流提升表示歡迎，包括相互增加派駐在大使館的相關領域人員、強化常態性的次長級對話，以及去年6月，日本海上自衛隊兩艘訓練船艦罕見在英國靠港訪問，並與英國皇家海軍舉行聯合演訓及安全事務討論。

英日RAA已於10月15日生效。2+2聯合聲明提到，定11月中旬登場的「警戒島嶼」（Vigilant Isles）雙邊陸戰軍演今年擴大舉辦，將展現RAA的效益。此外，繼2021年後，英國在2025年將再度派遣航空母艦打擊群至印太區域，英日將致力善加利用此一機會，展示雙邊強健的防衛夥伴關係以及英國對印太區域的長期戰略承諾。

日本與北大西洋公約組織（NATO）7月議定「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program, ITPP），初步實施階段為2023至2026年。英日聯合聲明指出，英國將致力促進北約與日本深化合作；聲明並提到與共同盟友美國加強協調的重要性，以進一步強化英日兩國應對各項安全挑戰的能力。

英日另將在網路、太空、防衛科技領域持續推進合作。除了確保至2035年如期按兩國與義大利議定的「全球空戰計畫」（Global Combat Air Program, GCAP）打造最先進第6代戰機，並將繼續執行網路及太空領域的雙邊或多邊訓練操演。英日曾在北約卓越聯合網路防禦中心（NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence，NATO CCDCOE）自2010年起舉行的年度網路安全防衛演習組成聯合團隊。

除了聯合聲明列舉的交流合作，值得一提的是，日本海上自衛隊6名成員近日登上英國最大航艦「威爾斯親王」（HMS Prince of Wales），在美國東岸海域近距離觀察F-35匿蹤戰機在航艦上進行測試，為期約兩週。日方預計未來一年內也將在美國同一水域進行類似測試。

根據英國海軍11月初發布的資料，日本海上自衛隊正改造「出雲級」直升機護衛艦為（輕型）航空母艦，且擬編入英國航艦已採用的F-35B戰機。英方近日不僅讓日方登上「威爾斯親王」航艦觀摩F-35測試，並向日方詳細展示第5代航艦打擊群各項能力。

英國海軍表示，期待英日雙方的航艦打擊群終有一天能達成完全的協同行動能力。

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