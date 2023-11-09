DIY高空彈跳變調！　大叔腦袋撞橋墩秒昏迷影片曝

Cenas fortes !!!



Homem perde a vida após elástico da corda de bungee jump soltar e bate com a cabeça no pilar de sustentação da ponte onde pulava pic.twitter.com/o7zkmwGeql — Gardenia azul notícias (@fernandogda895) November 6, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名50多歲退役軍人日前與家人一起到皮門塔旅遊，一時興起竟然想DIY高空彈跳，在沒有專業人士監督的情況下進行彈跳，結果下場慘烈。他的頭部在擺盪過程中撞擊到橋墩，使他瞬間昏迷，之後又一次重擊，因情況嚴重緊急送醫。

▲巴西大叔自製高空彈跳差點害死自己。（圖／翻攝X「@fernandogda895」）

綜合外電報導，事件發生於本月5日，該名推役軍人在皮門塔一座橋上自製高空跳繩，並在家人的目睹下於一座橋上向下跳，做一次大膽的嘗試。沒想到原本有趣的旅行回憶，竟然變成送醫作結。

影片中該名退役軍人原本還和家人嘻笑，很期待這次的高空跳繩會成功，跳下去後第一次擺盪回來，就因沒事先抓準距離，頭部直接撞上橋墩，導致他當場昏迷，第二次擺動又撞擊到側腹部，他整個人仰躺失去意識，垂下的手部與頭部不斷劃開水痕。

該名退役軍人的女兒表示，一些遊客見狀乘坐遊艇和水上摩托到該男子旁邊，協力將他救出。送醫後顯示，退役軍人受傷情況嚴重，有肋骨骨折、氣胸、左手臂粉碎性骨折以及左腿擦傷的情況，所幸沒有連小命都丟了。