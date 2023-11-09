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俄扶植「傀儡議員」遭汽車炸彈襲擊亡　烏克蘭情報局：我們暗殺的

▲▼烏東俄國傀儡政客遇汽車炸彈攻擊身亡 烏克蘭：我們幹的暗殺。（圖／翻攝自X）

▲俄羅斯扶植「傀儡政客」遭汽車炸彈襲擊亡。（圖／翻攝自X）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯在烏克蘭盧甘斯克州（Luhansk）扶植的地方議員費里波年科（Mikhail Filiponenko），他8日乘車外出時因「座車爆炸」當場身亡。事件發生數小時後，烏克蘭國防部情報總局（GUR）發布聲明，表示他們與當地抵抗運動（游擊隊）的代表合作，完成了消滅費里波年科的「特別行動」。

根據《莫斯科時報》報導，費里波年科原本是盧甘斯克民兵組織的領袖，從2014年開始一直在與烏克蘭政府進行武裝對抗，在俄羅斯2022年入侵烏克蘭並宣布併吞盧甘斯克州（盧甘斯克人民共和國）後，他接受俄羅斯政府的扶植在人民議會擔任議員。

俄羅斯調查人員8日證實，費里波年科8日乘車外出時，因為座車「不明原因」爆炸當場身亡。費里波年科的兒子事後也分別在網路社群平台、盧甘斯克新聞中心（Lugansk Information Centre）證實父親的死訊，並強調父親的座車遭人預先放置炸彈。

事件發生數小時後，烏克蘭國防部情報總局（GUR）發布聲明，宣布為這一次襲擊事件負責，表示他們與當地抵抗運動（游擊隊）的代表合作，完成了消滅費里波年科的「特別行動」。GUR也在聲明中指控費里波年科是戰犯，在盧甘斯克對戰俘及平民施以酷刑，強調會繼續打擊與俄羅斯合作的戰犯們。

▲▼烏東俄國傀儡政客遇汽車炸彈攻擊身亡 烏克蘭：我們幹的暗殺。（圖／翻攝自X）

▲俄羅斯開始入侵烏克蘭後，烏克蘭已多次暗殺俄扶植的佔領區官員。（圖／翻攝自X）

曝光的現場照片可以看見，費里波年科的座車幾乎被炸爛，玻璃因為爆炸已經全部粉碎，車門上還留有明顯血跡。其實費里波年科並非第一次遭到暗殺，他2022年2月汽車也曾被放置炸彈，不過當時只有受輕傷幸運逃過一劫。

自從俄羅斯開始向烏克蘭發動入侵戰爭後，烏克蘭已經多次針對俄羅斯扶植的佔領區官員、力挺俄羅斯入侵的烏克蘭支持者進行襲擊或暗殺，不過烏克蘭情報部門過往幾乎不會承認有進行暗殺行動。

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