俄扶植「傀儡議員」遭汽車炸彈襲擊亡　烏克蘭情報局：我們暗殺的

▲俄羅斯扶植「傀儡政客」遭汽車炸彈襲擊亡。(圖/翻攝自X)

記者趙蔡州/綜合報導

俄羅斯在烏克蘭盧甘斯克州(Luhansk)扶植的地方議員費里波年科(Mikhail Filiponenko),他8日乘車外出時因「座車爆炸」當場身亡。事件發生數小時後,烏克蘭國防部情報總局(GUR)發布聲明,表示他們與當地抵抗運動(游擊隊)的代表合作,完成了消滅費里波年科的「特別行動」。

根據《莫斯科時報》報導,費里波年科原本是盧甘斯克民兵組織的領袖,從2014年開始一直在與烏克蘭政府進行武裝對抗,在俄羅斯2022年入侵烏克蘭並宣布併吞盧甘斯克州(盧甘斯克人民共和國)後,他接受俄羅斯政府的扶植在人民議會擔任議員。

俄羅斯調查人員8日證實,費里波年科8日乘車外出時,因為座車「不明原因」爆炸當場身亡。費里波年科的兒子事後也分別在網路社群平台、盧甘斯克新聞中心(Lugansk Information Centre)證實父親的死訊,並強調父親的座車遭人預先放置炸彈。

事件發生數小時後,烏克蘭國防部情報總局(GUR)發布聲明,宣布為這一次襲擊事件負責,表示他們與當地抵抗運動(游擊隊)的代表合作,完成了消滅費里波年科的「特別行動」。GUR也在聲明中指控費里波年科是戰犯,在盧甘斯克對戰俘及平民施以酷刑,強調會繼續打擊與俄羅斯合作的戰犯們。

▲俄羅斯開始入侵烏克蘭後,烏克蘭已多次暗殺俄扶植的佔領區官員。(圖/翻攝自X)

曝光的現場照片可以看見,費里波年科的座車幾乎被炸爛,玻璃因為爆炸已經全部粉碎,車門上還留有明顯血跡。其實費里波年科並非第一次遭到暗殺,他2022年2月汽車也曾被放置炸彈,不過當時只有受輕傷幸運逃過一劫。

自從俄羅斯開始向烏克蘭發動入侵戰爭後,烏克蘭已經多次針對俄羅斯扶植的佔領區官員、力挺俄羅斯入侵的烏克蘭支持者進行襲擊或暗殺,不過烏克蘭情報部門過往幾乎不會承認有進行暗殺行動。

This morning in Luhansk, as a result of a car explosion, former head of the People's Militia of the so-called LPR", the so-called deputy LPR from the Russian LDPR party - Filiponenko Mikhail Yuryevich was eliminated. He was involved in the organization of torture camps in the… pic.twitter.com/IpOx2VsFKP