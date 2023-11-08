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韓仁川機場搬運工撬行李「2年偷9百萬財物」！　用這組密碼要小心

▲▼ 今年8月15日的南韓仁川機場。（圖／CFP）

▲ 南韓仁川機場。（圖／CFP）

記者陳宛貞／編譯

你出國時曾發生行李箱中物品憑空消失的狀況嗎？南韓仁川國際機場一名航空公司承包商員工爆出2年來從乘客行李中偷走價值達3億7300萬韓元（約新台幣916萬元）的財物，專挑頭等艙及商務艙乘客，只要行李箱密碼是0000或1111就可能受害，贓物不乏名貴的包包和衣物。

根據《韓聯社》，仁川機場警察團8日宣布，依慣性竊盜罪嫌拘捕一家航空公司承包商的41歲員工，他涉嫌自2021年11月至今年6月間，撬開在仁川機場第一及第二航廈登機的旅客托運行李後偷竊財物。

他近2年來犯案逾200次，得手的貴重物品及現金價值合計達3億7300萬韓元，包括一只價值4千萬韓元的愛馬仕包及800萬韓元的香奈兒服飾。

調查發現，他任職於某航空公司承包商，負責裝卸托運行李上下機，一次通常以6人為一組作業，而他會在客機起飛前將行李運上機的過程中，趁同事稍作休息或是自己進行最後檢查時犯案。

他會嘗試用「0000」或「1111」解開行李箱密碼鎖，若打得開就會從中偷竊，其中有些行李甚至沒有上鎖，且他大多鎖定票價較高的商務艙乘客，犯案後將贓物包在工作服內，裝成是要洗的衣物帶出機場。

警方說明，頭等艙及商務艙乘客的行李通常最後上機，飛機飛抵目的地後也是最先卸貨的，而嫌犯利用副組長的身分，向組員稱要獨自進行最後檢查，實際上是為了偷竊。

警方去年3月接獲受害旅客報案，後來陸續出現逾10起類似通報，調閱該航空公司員工名單及監視器畫面後，於本月4日緊急逮捕嫌犯，並在他的辦公室、家中及車內搜出贓物。他落網後聲稱是為籌措生活費而犯案，部分贓物已經上網變賣。

警方已經確認其中價值2億1千萬韓元的財物失主身分，但其餘價值1億5千萬元的物品仍未找到失主，對此也開設專線提供受害民眾撥打詢問。

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