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美國大白天撞車搶劫　香港珠寶商「跪地求饒」畫面曝光

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國10月24日發生一起暴力撞車搶劫事件，一群搶匪在光天化日之下刻意駕車撞向香港珠寶商的轎車，整群蒙面黑衣男下車行搶，把珠寶商嚇得高舉雙手跪地求饒，這一幕宛如電影情節。

綜合ABC7、洛杉磯時報報導，這群搶匪10月24日下午在10號州際公路駕車撞上香港珠寶商的黑色轎車，把黑色轎車車尾撞爛、不斷冒煙，車窗玻璃還碎了一地。

依據畫面，蒙面黑衣男子手持武器從車內出來之後，快速移動到珠寶商的車旁，接著往車內窺探，並打開後車廂，隨後整群人搭乘白色轎車逃逸。在此同時，珠寶商高舉雙手跪在地上求饒，一旁還有另外一人拿手機錄影。

@citizen Replying to @dont trip... another view of the horrific I-10 car crash and robbery. Follow #CitizenApp for updates. #Citizen #car #losangeles #omg #scary #safety #robbery #highway #freeway #california #crime #truecrime #help ♬ original sound - Citizen

警方事後證實，被搶的人是香港珠寶商，在搶案發生的隔天就離開美國，迄今尚未逮捕嫌疑犯。

目擊者稱，這整起事件宛如電影情節，「他們似乎知道車內有什麼東西……（珠寶商）舉起雙手，讓他們拿走想要拿的東西，這是那個人能做到最安全的方式。」

尚不清楚珠寶商損失的金額。消息人士透露，珠寶商很有可能在搶案發生之前就被跟蹤盯上，這群搶匪可能與南加州近期數周所發生的其他珠寶商搶劫事件是同一批人。

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