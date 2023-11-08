女老師運動會穿緊身褲　爸爸們春心蕩漾視線猛盯下半身

▲運動會現場至少有兩名女老師穿著相當緊身的緊身褲。（示意圖）

圖文／鏡週刊

南韓一名女網友近日發文抱怨，稱自己和老公最近去參加小孩的小學運動會，但至少有兩名女老師穿著超緊身褲，讓好身材身形一覽無遺，更讓爸爸們當場心花怒放，視線緊盯女老師的下半身，讓這名女網友真的怒到拳頭硬。

據南韓《NEWS 1》報導，這名女網友指出，日前她和老公一起去參加小學運動會，要幫孩子加油打氣。女網友也說，由於今年新冠肺炎解禁，因此過去不能讓家屬出席的運動會，今年就顯得特別熱鬧，現場不只來了很多家長，甚至還有人是全家族出動，阿公、阿嬤都來學校看孫子表演與活動。

不過女網友說，在運動會現場就看到至少有兩名女老師，是穿著相當緊身的緊身褲，因此讓身材的身形線條完全展露。女網友稱，其中一名女老師穿著長版T恤，因此能罩住臀部，另外一名女老師就只穿著正常短版上衣，因此讓翹臀跟小蠻腰完全展露在大家眼前，而且這名女老師的身材特別姣好。

女網友還說，這名「身材姣好」的女老師，一開始還有在腰間綁了一件防風外套，後來把防風外套鬆綁，這時讓女老師的好身材完全外露。女網友也發現，許多爸爸的眼睛視線，更直接跟著女老師的下半身在跑，這讓女網友相當傻眼。

女網友抱怨，女老師的緊身褲打扮、還有爸爸們的反應，都讓她感到相當不舒服，因此她也發了這篇文章，希望引起大家共鳴。報導指出，這篇文章發布後，果然引起許多網友熱烈討論，不過正反支持評論皆有。支持女網友的鄉民認為，女老師的確不應該穿緊身褲，認為這樣對家屬們很不尊重；另一方面，反對女網友的鄉民則認為，女老師參加運動會穿緊身褲並無不妥，而且女老師也不是裸露身體，認為女網友「想太多」。

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