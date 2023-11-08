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G7將發布聯合聲明「呼籲人道主義停火」　傳成員國意見分歧

▲▼七大工業國組織（G7）2023年峰會舉辦在日本東京，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）視訊與會討論。

▲今年的G7峰會舉辦在日本東京。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

七大工業國組織（G7）今日稍晚將對加薩衝突發布聯合聲明，各國外交部長預期呼籲暫時停火，允許人道主義援助進入被圍困的加薩走廊。《路透社》指出，G7似乎難以對加薩戰爭達成堅定一致的立場，讓人質疑該組織是否能夠應對重大危機。

聯合聲明呼籲暫時性人道主義停火之外，也預期重申G7對烏克蘭的支持，強調針對共同擔憂與中國接觸的必要性，譴責北韓試射導彈並向俄羅斯轉移軍武。這將成為該組織10月7日戰爭爆發以來，所發表的第二份聯合聲明。

據悉，來自英國、加拿大、法國、德國、義大利、美國、歐盟及今年峰會主辦國日本的外交部長，在7日工作晚宴上提及人道主義停火的議題。日本內閣官房長官松野博一說，「我們希望，在目前正在協調的G7外交部長聲明中，能夠針對中東局勢提出一個統一的G7立場。」

▲▼ 加薩中部努薩拉特難民營（Nusseirat refugee camp）遭空襲，一名巴勒斯坦男子抱著在瓦礫下找到的嬰兒遺體痛哭。。（圖／達志影像／美聯社）

▲加薩中部努薩拉特難民營（Nusseirat refugee camp）遭空襲，一名巴勒斯坦男子抱著嬰兒遺體痛哭。（圖／達志影像／美聯社）

加薩人道危機日益嚴峻，當地食物、飲水、藥品及燃料耗盡，並仍持續遭到空襲，但交戰雙方都拒絕停火。以色列總理納坦雅胡表示，該國會考慮「策略性的小規模停火」，但與西方盟友一致反駁全面停火呼籲，稱此舉將導致哈瑪斯重新集結。哈瑪斯則說，只要加薩仍受到攻擊，就不會放走任何人，也不會停止戰鬥。

《路透社》指出，G7似乎難以對加薩戰爭達成堅定一致的立場，讓人質疑該組織是否能夠應對重大危機。10月12日，G7財政部長發表第一份聯合聲明，但只有簡短幾句話。10月26日，在聯合國表決上，法國投票支持一項呼籲人道停火的決議案，其他成員全都棄權。

 
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