以色列還在狂轟！打死哈瑪斯武器製造負責人　加薩人加速逃難

▲以軍稱空襲擊殺哈瑪斯武器製造部門的負責人莫赫森阿布齊納。（圖／翻攝自X／@idfonline）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列國防軍8日宣稱，在夜間空襲行動中打死巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯武器製造部門的負責人莫赫森阿布齊納（Mohsen Abu Zina），此人專門為哈瑪斯生產戰略武器和火箭彈。

綜合以色列時報、BBC等報導，以色列軍方稱持續在加薩地區進行軍事行動，襲擊哈瑪斯反坦克飛彈小隊以及負責火箭彈發射的多名哈瑪斯武裝成員。

אבו-זינה הוא אחד ממובילי ייצור האמל"ח של ארגון הטרור חמאס ומתמחה בייצור אמל"ח אסטרטגי ורקטי עבור מחבלי חמאס.



במהלך הלילה, לוחמי צה"ל זיהו חוליית מחבלים שתכננה לבצע ירי נ"ט לעבר כוחותינו. הלוחמים הכווינו כלי טיס שתקף את החולייה וחיסל מספר מחבלים>> pic.twitter.com/X5WiboSVS6 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 8, 2023

在此之際，巴勒斯坦內政部表示，加薩市的民宅遭到以色列空襲，在加薩市及加薩其他地區的數十名平民喪生。在過去這幾周，以色列一直警告加薩北部及加薩市的人民往南撤離，但仍有不少居民留在當地。

聯合國：加薩人民逃難速度加快

聯合國觀察員表示，隨著以色列對加薩北部戰區的空襲與地面進攻行動加劇，巴勒斯坦平民逃難的速度加快，周日有2000人撤離、周一的5000人離開，到了周二約有1.5萬人逃離。大多數逃難者是孩童、高齡者與殘疾人士，許多人靠著步行撤離，隨身攜帶的物品很少，有的人不得不高舉雙手、揮舞白旗。

▲▼加薩平民7日高舉白旗，透過步行方式往南撤離。（圖／路透）

目前仍有許多巴勒斯坦平民留在戰區，待在醫院或聯合國學校避難。部分的人提到，由於疏散區的人道主義條件惡劣，加上以色列朝加薩各地（包括南部）持續進行空襲，使得他們不敢向南移動。以色列則是指責哈瑪斯企圖把平民留在加薩北部，把這群人當作人肉盾牌。

以巴衝突迄今爆發約1個月，哈瑪斯10月7日入侵以色列造成1400多人死亡，隨後以色列展開報復攻擊，導致加薩迄今已有1萬多人喪命，死者當中包括4100多名孩童。

▼ 以色列對加薩發動攻擊，當地濃煙升起。（圖／CFP）